Al gobernador Rocha no le gustaría la playa nudista en Sinaloa; "no son los tiempos"

Sinaloa.- El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que el diputado Serapio Vargas le habló para comentarle del proyecto de la playa nudista, y le dijo que no tenía tiempo porque iba a México pero consideró que no era una cosa cierta.

Indicó que en lo personal no es cuestión de moralidad pero no le gustaría porque no son los tiempos.

De acuerdo a Vargas está playa nudista estaría en el municipio de Navolato en un terreno de su propiedad.