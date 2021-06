Al menos 3 personas han muerto por golpe de calor en Sinaloa

Sinaloa.- Alrededor de 8 casos de golpe de calor se han presentado en el estado de Sinaloa de los cuales tres han sido decesos, informó Cristian Aldo Muñoz.

El director de Promoción y Prevención de la Salud dijo que de esos 8 casos, 3 están en averiguaciones para saber si en verdad fue golpe de calor o algún otro problema.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Desafortunadamente hay algunas situaciones que no hemos podido controlar y no es por un temas de nosotros como secretaria si no que la población tiene que emitir los cuidados necesarios para que no puedan caer en esto ”.

Leer más: 24 actas fueron levantadas durante las campañas por propaganda no autorizada en Culiacán

Estos decesos se han presentado en diferentes municipios del estado de los cuales corresponden a Navolato, Culiacán, Escuinapa y Mazatlán por lo que están trabajando con estos para que se refuercen las medidas.

Entre estas medidas se han presentado en plazuelas con sueros y aguas además de dar información esencial para que la ciudadanía entienda que tienen que cuidarse del calor sobre todo en horas pico que son desde las 11:00 hasta las 16:00 horas.

Comentó que se tendrán que intensificar las mediadas como se hicieron anteriormente en la Serie del Caribe, en la semana de la Troca y diferentes actividades que se presentaron en el estado.

Quirino Ordaz inaugura nuevo edificio del Gobierno de Sinaloa

Síguenos en