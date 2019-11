Al no tener hogar, Juan Francisco lo único que piensa es en morir

Culiacán, Sinaloa.- Entre cobijas y las pocas pertenencias que le quedan, Juan Francisco Zazueta Gastelum descansa en un catre que fue colocado en un rincón del patio delantero de una vivienda que se encuentra en la Sindicatura de Aguaruto.

Ahí pasa día y noche deseando que el tiempo pase y se lleve junto a su vida los recuerdos que dejó el abandono de su familia.

Abandono

Sin dinero para comer, medicarse o tener una mejor calidad de vida, a los 84 años de edad, Juan Francisco a quedado a cargo de su amiga de la juventud, Reynalda Pérez Hernández, quien a sus 79 años de edad, fue la única persona que le tendió la mano cuando sus familiares después de abandonarlo por dias en la calle, le robaron el único dinero que tenía de la venta de su casa.

“Mi familia no corresponde, entonces que hago, no tengo a donde irme y la casa la vendí para no quedarme sin nada, y entonces ella porque me arrebató el dinero”, lamentó el anciano, ya que fue su sobrina conocida como “Adelita” quien lo acogió solo unos dias para retirar el dinero, y arrojarlo una noche a la calle, cuando con decepción y tristeza caminó desde la colonia Barrancos en Culiacán hasta la sindicatura de Aguaruto, para dormir en una cobija en la plazuela varios días, pidiendo ayuda para comer y sin bañarse.

Con impotencia y sin saber a quién acudir, Reynalda ha sido rechazada en múltiples ocasiones por instancias municipales y estatales de apoyo social, por lo que solicita atención de las autoridades para que la ayuden a trasladar a su amigo a un centro de atención, ya que al encontrarse enferma del corazón y con fractura de cadera, no puede encargarse de los ciudadanos de Juan Francisco para que tenga una vida digna, como es cambiarlo de pañales.

Pensamientos suicidas

Con tristeza en la mirada Reynalda dio a conocer los pensamientos suicidas que Juan Francisco a comentado, pues al sentirse una carga no tiene anhelos de seguir viviendo, tragedia que busca evitar con atención de personal especializado.