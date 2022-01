Alba Virgen Montes, Alma Rosa Garzón, Celia Jáuregui y Luis Javier de la Rocha, podrían estar contagiados de covid-19

Culiacán Sinaloa.- Cinco diputados se reportan con síntomas de covid-19 y otros se aislaron por tener contacto con personas infectadas, entre los que se encuentran Alba Virgen Montes Álvarez, coordinadora del grupo parlamentario del PAS; Alma Rosa Garzón Aguilar de Morena; Celia Jáuregui del PT y los priistas Cinthia Valenzuela Langarica y Luis Javier de la Rocha Zazueta, quien este último se presentó a la sesión ordinaria y por sentir escalofríos se retiró del Palacio Legislativo.

El presidente de la Mesa Directiva, Gene René Bojórquez Ruiz informó que al cierre de la sesión de este martes se han recibido los comunicados de las y los diputados que han sentido algunos malestares y que están en espera de los resultados de las pruebas PCR.

En el caso de la diputada Montes Álvarez, comentó que decidió no venir, debido a que una sobrina de ella dio positivo al virus, y por ello, no se presentó a la sesión en espera de los estudios, pero no presenta ningún síntoma.

De la Rocha Zazueta decidió retirarse de las oficinas del grupo parlamentario del PRI por algunos malestares que sintió, y decidió no ingresar al salón Constituyentes, como medida de precaución. Él también espera los resultados de la prueba PCR.

Respecto a Garzón Aguilar, la legisladora comunicó que se sentía mal y se iba a presentar a realizarse la prueba en Mazatlán.

Exhortó a la población a vacunarse y que acuda para que eviten complicaciones en su salud.