Alcalde, Estrada Ferreiro asegura que sí se reunió con AMLO

Culiacán, Sinaloa.- Sí tuvo dos encuentros con el presidente de la República en su visita a Sinaloa la semana pasada, pero que no puede hablar sobre los temas que trataron, dijo el alcalde Culiacán.

Previo a la presentación del Plan Municipal de Desarrollo, Jesús Estrada Ferreiro negó que no fuera recibido por Andrés Manuel López Obrador el jueves y viernes pasados.

“No es cierto... Sí me atendió... Sí me reuní con él, sí conviví con él, pero no puedo decir nada... Los dos días. El primer día lo saludé y el segundo fue ahí, en el hotel”, aseguró.

El munícipe en todo momento rechazó hablar sobre si el tema que trató en sus supuestos encuentros con el Ejecutivo federal, haya sido el proceso de juicio político que se le sigue en el Congreso del Estado.

“Lo que pasa es que no he platicado con él sobre el tema a fondo... El juicio político es un abuso de poder”, manifestó.

También te puede interesar

Estrada Ferreiro dijo que la próxima semana se reunirá en la Ciudad de México con el secretario de Gobernación para tratar lo del proceso de juicio político.