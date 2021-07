Alcalde acusa al exdirector de la Policía Municipal de Culiacán de azuzar a los policías en su contra

Sinaloa.- En la sesión de cabildo realizada este día el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, acusó al exdirector de la Policía Municipal, Héctor Luis Gutiérrez Cossio, relevado de su cargo en días pasados y otros de azuzar a los policías en su contra.

De acuerdo al presidente de Culiacán les hace creer que hay un documento que se les impuso para firmar relativo a que el agente de policía al recibir su cheque previamente tiene que firmar una carta en la que hace constar que hasta esta fecha no se le adeuda ninguna prestación por horas extras o cualquier otra prestaciones laborales.

Explicó que el origen de dicha medida fue porque hubo indicios muy fuertes que estaban preparando en días pasados una especie de complot para armar expedientes apoyados por mandos policiales para que los policías acreditarán supuestos adeudos de horas extras y otras prestaciones laborales, que eran falsas y que las harían valer en una demanda colectiva en este mismo año para provocar un colapso económico y financiero en el Ayuntamiento.

Calificó esto como un acto de perversidad y mala fe. Explicó que existe el precedente de que cuando llegó al Ayuntamiento, detectaron varios pagos por tarjetas a supuestos policías municipales y se tomó la medida de retener los pagos de tarjetas y darles cheques para que fueran a recursos humano y algunos no acudieron porque dichos policías policías eran “fantasmas”, pero alguien estuvo cobrando durante años, algunos casos están en investigación.

“Ayer el secretario de Seguridad Pública al realizar el recuento de la fuerza detectó que había un gran número de policías que no se presentaban a trabajar y los concentró a los que pudo, y resultaron ser escoltas de expresidentes municipales, exfuncionarios y servidores públicos que en estos momentos no tienen derecho a esta prestación eran personas que les hacían los mandados a ellos y que simplemente no trabajan y cobran”, detalló.

El primer edil de Culiacán aseguró que la versión de esa carta que renunciaban a su derechos los policías, “miente la persona que lo dijo y lo siga diciendo”, finalizó.

Resaltó que lo que se busca evitar es que sigan demandando al Ayuntamiento como lo hicieron algunos tránsitos años atrás y que tuvieron que pagar más de 5 millones de pesos de horas extras, lo cual era algo absurdo pero que contaron con el apoyo del Tribunal Administrativo, con la complicidad de la defensa jurídica de periodos pasados del Ayuntamiento. Aseguró que la manifestación fue de 18 personas. Los regidores no opinaron al respecto.

