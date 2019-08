Alcalde afirma que no habrá inundaciones

Culiacán.- Con la reconstrucción y la limpieza de arroyos, drenes y canales de Culiacán, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro aseguró que “no se volverá a vivir lo que ocurrió el año pasado”.

Al iniciar la temporada de lluvias, el presidente municipal informó que de manera constante y durante las primeras precipitaciones pluviales personal del Ayuntamiento se ha dedicado a destapar las alcantarillas y los drenes con el fin de prevenir inundaciones. Asimismo, precisó que la obra en el dren Bacurimí y el canal de Chulavista, ya presenta algunos avances.

Sí se prevé

Por otra parte, el director de Protección Civil, Francisco Vega, comentó que, a pesar de los avances y las mejoras en las obras, la intensidad de las lluvias podrían provocar destrozos, como lo que sucedió en la tormenta tropical 19-E en septiembre del año pasado.

El funcionario afirmó que si en Culiacán o en Los Mochis vuelve a caer la cantidad de agua que normalmente se registra en un año, es seguro que las ciudades volverían a inundarse.

Destrozos de la depresión tropical 19-E

En septiembre del 2018 se registraron grandes precipitaciones provocadas por la depresión tropical 19-E, la cual causó inundaciones en 11 municipios, mismos que fueron declarados en zona de emergencia.

En la ciudad de Culiacán la situación se vio crítica en más de cien colonias, principalmente en el sector de Humaya, Acueducto, Loma de Rodriguera, Valle Alto, 6 de Enero, Agustina Ramírez, entre otros.

A su vez, se registraron pérdidas humanas de cuatro personas: tres de ellas en las cercanías del arroyo del Piojo y una sigue desaparecida; además, hubo 154 mil viviendas y más de 16 mil damnificados en todo el estado.

En agricultura, autoridades anunciaron más de 800 millones de pesos en pérdidas en diferentes cultivos, lo que representa 112 mil toneladas, más 115 mil cabezas de ganado.

¿Se volverá a inundar Culiacán?

“Les aseguro que no se volverá a vivir lo mismo”.- Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán

“Hay cosas que no se ven a simple vista. Se está trabajando en ello. Está el problema de la torre de CFE, ya está listo para que no la vaya a tumbar el agua; si viene una lluvia fuerte, ampliar un poco el dren. Te aseguro que no habrá algo igual como la vez pasada. Se está trabajando. Ya hay 150 millones de pesos autorizados para la obra. Es una necesidad que debe ser siempre. No tenemos que esperar a que pase el agua para ir a destapar, estamos pendientes de los puntos críticos para con el agua que está cayendo estar recogiendo basura y en el río; ya no hay basura de la presa derivadora, eso es lo que estamos haciendo, día y noche se está desazolvando”.

“La cantidad de lluvia podría inundar la ciudad”.- Francisco Vega Meza, director de Protección Civil

“Se están haciendo muchas acciones con los drenes y canales en Los Mochis, en Guasave, en Mazatlán, y en estas se incluye el dren Bacurimí, el arroyo del Piojo y el López Mateos. Es muy importante que cuando la naturaleza se expresa, si nos vuelve a llover en algunas horas lo que llueve en un mes, claro que vamos a tener complicaciones en la cuidad. Nosotros todos los días trabajamos. Lo más importante es la información. Llevamos miles de spots y publicaciones tratando que la gente se informe. Tenemos que mandar el mensaje a la ciudadanía de que sea consciente que cuando esté lloviendo, no hay que correr riesgos; si vemos una arroyo con corriente fuerte, no hay que tratar de cruzarlo, no hay que estar a la intemperie”.