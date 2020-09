Alcalde de Culiacá anuncia segunda etapa de la campaña Guardianes de la Prevención

Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro dijo que la campaña Guardianes de la Prevención de la Salud continuará pero con otra etapa donde se va ha realizar mayor difusión en radio y televisión.

El primer edil municipal aseguró que en esta etapa de la campaña se va a seguir asistiendo a los centros comerciales así como más lugares concurridos para crear conciencia sobre ma situación de la pandemia así como repartir más cubrebocas e incluir a niños para dar a conocer el mensaje de los pequeños.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Yo siempre he pensado que la opinión de los niños tiene más fuerza que la de los adultos para enviar un mensaje a sus propios padres, porque esto afecta y directamente a la familia; la falta de un padre en una familia es trágico y la de un niño es aún más", indicó el presidente municipal.

Añadió que ya han muerto adultos, jóvenes y niños por lo que se va ha continuar con las estrategias para que disminuya favorablemente los casos por COVID-19.

Entrada Ferreiro comentó que la campaña Guardianes de la Prevención ha impactado de moderada en la disminución de casos covid, "no ha bajado mucho los casos porque así como impacta de manera favorable, hay personas que sigue todavía con su forma irresponsable de actuar, tal es el caso que vimos con los transportistas para que se exija a los chóferes a usar cubrebocas".

Por último dijo que si los transportistas no toman cartas en el asunto con los chóferes lo harán ellos, pues no se puede permitir que no hagan uso del cubrebocas y que por irresponsabilidad se genere más contagios, así como los usuarios a que se les prohíba subir si no portan el cubrebocas.