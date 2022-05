Alcalde de Culiacán, Estrada Ferreiro, fuera de la Mañanera de AMLO

Sinaloa.- Al alcalde Jesús Estrada Ferreiro se le negó ayer el acceso a las instalaciones de la Novena Zona Militar, cerca de las 5:00 horas y previo al inicio de la reunión de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador y la conferencia Mañanera. No fue convocado y decidió retirarse en su camioneta.

Ciudadanos que esperaban el arribo de AMLO comentaron que el presidente municipal de Culiacán permaneció unos minutos en espera de que el personal de seguridad le permitiera el acceso en la camioneta Suburban, pero no logró una respuesta positiva.

No fue invitado

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó al diálogo para resolver el conflicto entre Estrada Ferreiro y las viudas de policías, y aclaró que el alcalde no fue convocado a esta reunión de seguridad porque no se invita a alcaldes.

Pese a que en agosto de 2021 se realizó la conferencia mañanera en el cuartel El Sauz y Estrada Ferreiro sí fue invitado,, en esta ocasión AMLO dijo: “es que no se invita por lo general a presidentes municipales, en ningún lado, que yo sepa. Es un asunto que tiene que ver con el Gobierno del Estado y con las autoridades federales”.

Apoyó a las viudas

Reveló que se enteró el jueves que llegó a Culiacán de las peticiones de las viudas porque en el aeropuerto había un grupo de ellas que protestaban contra el presidente municipal. Ordenó que las atendiera el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Comentó que el problema planteado por las señoras se va a resolver porque “es justo lo que están demandando”.

Prudencia en conflicto

López Obrador explicó que el jueves también vio afuera del hotel en donde se hospedó, gente pero a favor de Estrada.

“Si acabo de hablar del diálogo, lo mejor es que haya diálogo; y ya le pedí al secretario de Gobernación que hable con él, con el presidente municipal, y aquí nos ayuda también el gobernador Rubén Rocha”.

“En eso yo no me meto, eso es un asunto de los ciudadanos de Sinaloa y, en particular, de los ciudadanos de Culiacán, pero yo no puedo opinar, ni a favor ni en contra”, concluyó.

Manejo

Las acciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dejan muy clara la intención de no apoyar al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, consideró Rosario Oropeza. “El dar la instrucción al secretario de Gobernación para que atienda el caso del alcalde de Culiacán es, lo que llamaban en los 70, ‘darle manejo al tema’, es decir, que se dé una señal de que se atenderá, aunque por detrás la instrucción sea otra”, agregó el columnista de Debate.

No hay opción

Señaló que al alcalde de Culiacán no le queda más que dejar su cargo de la mejor manera porque ahora sabemos que el Congreso seguirá el proceso hasta las últimas consecuencias.

“Normalmente, el político, que es la cabeza de cualquier institución, cuando no quiere resolver un asunto siempre lo delega, y cuando lo delega es para decir que no al que está solicitando la audiencia, y eso es precisamente lo que pasó en el caso de Estrada Ferreiro”.

Señaló que López Obrador, con sus acciones, dejó claro que no meterá las manos por el alcalde de Culiacán y la instrucción que dio a su funcionario fue solo buscar un arreglo de gobernabilidad en este municipio.

Esperanza

“Lo cortés no quita lo valiente, y creo que el municipio de Culiacán es muy importante en la escena nacional e internacional por sus características. En lo personal, veo muy mal que no hayan incluido la figura del presidente municipal de la capital de Sinaloa en las reuniones con el presidente de la República”, expresó Nora Arellano Chávez.

La columnista de Debate y analista política mencionó que, al menos por logística y estrategia de seguridad pública, es indispensable la presencia del presidente municipal en este tipo de reuniones; sin embargo, dijo, se entiende el valor político que se le da al gobernador de Sinaloa.

Mediador político

Mencionó que al involucrar al secretario de Gobernación como mediador político en Sinaloa es, sin duda, una disposición para arreglar el problema de gobernabilidad en Sinaloa; sin embargo, el distanciamiento que se registró entre López Obrador y Estrada Ferreiro, dijo, también puede ser una estrategia para ello.

Dijo que los periodistas siguen siendo desplazados en la intención de “este circo que hace el presidente, que es la mañanera”, en el sentido de que al presidente solo le gustan las preguntas a modo, por lo que no se le ve como demócrata.

Mal mensaje

Como un mensaje lapidario, consideró el columnista de Debate y analista político Héctor Ponce el hecho de no dejar pasar al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, a la Novena Zona Militar, donde se llevaron a cabo reuniones y la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que esta acción fue, sin duda, una instrucción del presidente de la República para que el alcalde de Culiacán no estuviera presente en los eventos, esto, agregó, como una reacción de molestia ante las manifestaciones con que lo recibieron las viudas de los policías en la capital sinaloense.

La manifestación

Señaló que los mensajes que expresaron las viudas ante López Obrador, al quejarse del trato inhumano y hasta grosero del alcalde de Culiacán, fue una pésima primera impresión para el Ejecutivo.

Además, dijo, el canalizar el tema con un funcionario, lo que se busca es no desgastar más al gobernador, que no se desgaste el mismo alcalde y, sobre todo, agregó, cuidar al partido, puesto que todos los personajes involucrados pertenecen a Morena.

Mañaneras

30 de julio 2021

Durante la gira de trabajo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 30 de julio de 2021, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, estuvo presente en la conferencia mañanera en el presídium. Si bien no tuvo ninguna participación, por logística fue invitado al evento cuando el gobernador de Sinaloa era Quirino Ordaz. En esa gira de trabajo, Estrada Ferreiro acompañó al gobernador y al presidente de la República a todos los eventos programados; a diferencia de esta última visita de AMLO a Sinaloa.

10 de septiembre 2021

El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, participó en la supervisión hecha al Hospital Pediátrico de Sinaloa en septiembre del año pasado. En el recorrido con el presidente de la República, también participó el gobernador Quirino Ordaz y el gobernador electo, Rubén Rocha.

27 de mayo de 2022

En la conferencia mañanera del presidente, ayer en Culiacán, donde se firmó un convenio entre el IMSS y el gobierno de Sinaloa para el Plan de Salud para el Bienestar, no estuvo presente el alcalde de Culiacán. No fue invitado al evento.

Para entender...

Suspensión temporal del proceso

El alcalde Jesús Estrada Ferreiro se enfrenta a dos juicios políticos, que fueron aprobados el pasado 22 de abril de 2022.

Uno corresponde a las solicitudes de las viudas de policías, quienes se enfrentaron a la negativas del pago de la homologación de sus pensiones con elementos activos.

El segundo juicio político corresponde a la solicitud hecha por la ciudadana Emma Aguilar, por el rechazo, en su momento, de aplicar la reforma al artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado. Actualmente se encuentra el procedimiento en la etapa de desahogo de pruebas para continuar con los alegatos de cada una de las partes.

El juez primero concedió suspensión definitiva en el amparo a Estrada para no ser destituido.

Contexto

Dan acceso a las viudas

Las viudas de los policías que solicitaron el juicio político contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, sí pudieron ingresar a las instalaciones de la Novena Zona Militar a diferencia del alcalde. Fueron atendidas de forma muy cordial por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. A él le entregaron un expediente con las quejas contra Estrada y también la solicitud de juicio político con todas las firmas de las viudas. Le dieron el número de expediente de la controversia constitucional que interpuso el alcalde para no pagarles la homologación de las pensiones.

Buenas noticias. El funcionario federal les dijo a las viudas que la controversia no pasará y que en los próximos días tendrán buenas noticias. Andrea Félix, presidenta de la Asociación de Policías Caídos, se dijo esperanzada de que por fin se solucione el conflicto y que el Ayuntamiento les pague a las viuda como corresponde a la ley.