Alcalde de Culiacán, Estrada Ferreiro, señala a El Debate de generar terror periodístico

Sinaloa.- Tras reiterar el alcalde Jesús Estrada Ferreiro que sus palabras de revictimización a mujeres que han sufrido violencia siguen siendo sacadas de contexto, pues afirma no haber dicho que ellas “son culpables”, pero sí que “propician muchas veces que les causen daño porque no acatan las recomendaciones”, ayer nuevamente arremetió contra Debate al señalar que “está generando un terror periodístico y mediático” para que la gente lo odie y lo ataque.

Durante una entrevista radiofónica de casi 24 minutos para el Grupo Megamedios, el presidente municipal de Culiacán fue cuestionado sobre la polémica que ha desatado no solo con sus declaraciones del 1 de marzo durante un taller de capacitación policial con perspectiva de género, sino por la forma en que reaccionó este jueves durante un acto de su gobierno, en donde negó que su expresión revictimizara a las mujeres, acusó a este medio de alterar y sacar de contexto su discurso y calificó como “pendejadas” lo publicado, además de advertir “que se atengan a las consecuencias, no va a haber entrevistas”.

¿Terror periodístico?

Durante la entrevista radiofónica de este viernes 04 de marzo, el alcalde Estrada Ferreiro admitió que lo publicado en la nota de la edición del miércoles 02 de marzo, titulada “La mujer propicia que le hagan daño”, sí dice lo que él dijo, pero asegura que el titular dice otra cosa. “Yo no soy tonto, no me chupo el dedo, la cabeza de la publicación dice otra cosa y hace creer a la gente otra cosa”, añade.

El primer edil asegura que la nota publicada por Debate, en la que reconoce que sí está escrito lo que dijo, pero que el titular no corresponde a lo que dijo —aunque es su propia cita textual— no le causa daño a él, sino a la sociedad, a las propias mujeres.

“Están enfrentando, están generando un terror periodístico, mediático para que la gente me odie, para que la gente me ataque a mí y diga: ‘mira este barbaján que está aquí de presidente municipal está diciendo que las mujeres somos culpables de lo que nos pasa’. No, jamás dije eso”.

Recordó el día del evento del taller de capacitación en donde pronunció el discurso y admitió que es válido que acudan los medios, pero añadió que “si van a ir los medios a un lugar para tomar la nota y luego cambiarla, alterarla, pervertirla, claro que es reprobable”. Incluso señaló que “la libertad de expresión tiene un límite, no dañar a un tercero”.

El argumento de Estrada

Sobre lo dicho el 1 de marzo, el alcalde recordó: “Yo decía que es importante que acatemos las recomendaciones que nos da la autoridad para que no se nos genere un daño mayor, y en ese caso dije las víctimas propician, en este caso las mujeres, propician a veces ese desenlace porque no acatan la recomendación de no salir con la persona que las está amenazando, que las ha agredido, de no atender llamados de un café o una reunión para platicar o para conciliar, porque las engañan y en lugar de conciliar les causan el daño que le han causado a muchas víctimas”.

Incluso dijo que “si a alguien no le parece la palabra que utilicé, que propician, pues que me digan qué palabra utilizo, el español es muy rico, ya veré qué hago. Yo no traté de ofender a nadie ni revictimizar a nadie, por supuesto que no”, insistió.

Estrada afirmó que si una persona, cualquiera que sea, hombre o mujer, se sintió ofendida, aludida, agredida por lo que dijo, “con toda sinceridad les ofrezco una disculpa pública ahorita y donde me la pidan”.

No está dispuesto a ofrecer disculpas

Pero luego insistió que: “yo no dije que eran culpables las mujeres de lo que les pasaba, eso no lo dije nunca, y así le pusieron en Debate. Yo dije que propiciaban, muchas veces, las víctimas o las mujeres que se les causaran daño porque no acataban las recomendaciones.

Qué tiene de malo que diga eso, lo estoy diciendo de vuelta, no me arrepiento de decirlo, no voy a pedir disculpas por ello”. Y agregó: “A mí no me van a obligar a pedir disculpas de cosas que no tengo culpa, ni la Comisión de Derechos Humanos ni ninguna otra autoridad”.

También cuestionó que quién se cree que es un periodista o un periódico o una televisora para publicar cosas falsas, dañar la imagen de un funcionario o de una persona, “porque yo también tengo familia, tengo hijos, tengo gente que le duele lo que dicen de mí, y más si son mentiras”.

Cronología

1 de marzo

Estrada pronuncia el discurso polémico en un taller de capacitación policial organizado por la Universidad del Policía.

2 de marzo

Al siguiente día, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Teresa Guerra Ochoa, calificó de desafortunadas las expresiones de Estrada Ferreiro y le enviaron una carta en la que le expresaron preocupación.

3 de marzo

Durante la inauguración de los foros de consulta, el presidente municipal de Culiacán acusa a Debate de alterar su declaración, insulta a reporteros y lanza advertencia.

4 de marzo

Durante una entrevista radiofónica, Jesús Estrada insiste que este medio sigue sacando de contexto sus declaraciones, pero admite haber dicho: “A veces la mujer propicia que le causen daño porque no acatan las recomendaciones”.