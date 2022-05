Alcalde de Culiacán, Estrada Ferreiro, sigue cosechando denuncias

Sinaloa.- Por los presuntos delitos de desempeño irregular de la función pública y abuso de autoridad, policías jubilados de la asociación Guerreros Unidos presentaron ocho denuncias penales en la Fiscalía General del Estado contra el presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro.

La inconformidad de los agentes retirados es porque están batallando para que les paguen la prima de antigüedad y a los que les dan el finiquito les descuentan el 30 por ciento.

Sin proceder

Yesenia Rojo Carrizosa, representante legal de los inconformes, explicó que estas denuncias son con la finalidad de que sirvan como pruebas para el juicio político contra el alcalde.

Recordó que como integrantes de la asociación del grupo Pueblo Unido por Culiacán, fueron los primeros en presentar la demanda de juicio político con todo el sustento jurídico, sin embargo, los diputados no la tomaron en cuenta.

“Se nos está excluyendo. No sé cuál sea la finalidad del Congreso de no tomar en cuenta como se debe esta demanda, de no estarnos notificando absolutamente de nada y solo están muy centrados en el tema de las viudas que, la verdad, está bien porque es una lucha que comparto, pero no entiendo por qué los legisladores se están olvidando de los policías jubilados”.

De acuerdo a la abogada, para evitar que se les excluya del juicio político, interpusieron un amparo en que se le pide al Congreso rendir un informe de cuál es la razón por la que no han tenido respuesta a diferentes peticiones y ya fue admitido. “Queremos que se nos permita estar en el proceso. No sé por qué lo están haciendo en lo oscuro. Necesitamos saber cómo va el juicio político”, expresó.

Iván Durán, líder de Guerreros Unidos, explicó que a un compañero de lucha le avisaron que le iban a pagar con “moche”, y murió en el camino.