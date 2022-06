Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez no despedirá a funcionaros cercanos a Estrada

Sinaloa.- El alcalde sustituto de Culiacán aseguró que no habrá "limpia" de funcionarios de primer nivel afines a Jesús Estrada Ferreiro, posterior a rendir protesta ante el pleno de Cabildo.

Juan de Dios Gámez dijo que no se trata de quién es o no cercano al ahora exalcalde, sino que son funcionarios que están trabajando en favor del municipio. "No hay nada de los que son más cercanos o son mejores amigos del licenciado Estrada. Esa no va a ser razón alguna para que deban de irse", manifestó.

El regidor por el Partido Acción Nacional (PAN), Sadol Osorio Porras, consideró que el nuevo alcalde debe hacer un análisis de estos funcionarios para conocer quién cumplía su trabajo o nada más eran porristas de Estrada Ferreiro.

"Creo prudente hacer un diagnóstico bien, pormenorizado, para ver quién estaba haciendo bien su chamba y quién únicamente se dedicó a ser porrista de Estrada Ferreiro.

El edil subrayó que quienes apoyaron al exalcalde con la recolección de firmas y acarreos, si tuvieran dignidad, deberían renunciar.