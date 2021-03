Alcalde de Culiacán acepta poner estatua a Capitán en Catedral, buscan el lugar perfecto

Sinaloa.- A través de sus redes sociales, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, dio a conocer que se erigirá en la ciudad una estatuta a Capitán, el entrañable perro que habitó el primer cuadro, y se encuentran en búsqueda del lugar idóneo.

"Esta semana recorrimos parte del centro de Culiacán, con Huellita con Causa IAP, para revisar en dónde podría ser ubicada la estatua de Capitán, el entrañable perro del primer cuadro. La estatua será hecha con llaves, les recuerdo que hay un punto de acopio en el ayuntamiento, también pueden donar llaves con Brenda González" fue el mensaje que compartió el munícipe.

La noticia fue muy bien recibida por los ciudadanos quienes dejaron sus sugerencias de donde deberían colocar la estatua al icónico can.

Algunos mencionaban que la estatua podría ponerse en la Obregón por ser una avenida principal, otro usuario sugirió que se coloque en donde a Capitán le gustaba descansar "Cerca de la esquina de los boleros, por la Paliza y Rosales", mencionó.

"Una estatua que representará la importancia de todos los animales y también fomentará el respeto hacía ellos. Excelente, Presidente!" comentó otro internauta. También hubo quien dijo que se deberían colocar comedores y bebederos para perros callejeros en la ciudad en lugar de la estatua.

Cabe recordar que Capitán fue un perro my querido por la sociedad que vivió alrededor de seis años en las calles de Culiacán y murió en diciembre del 2020.

Claman justicia por Neto, joven desaparecido

Entre los 61 comentarios que alcanzó la publicación no todo fueron felicitaciones y aplausos para el alcalde Estrada Ferreiro ya que varios comentarios exigieron buscar y encontrar a Neto, joven de 16 años que desapareció en diciembre del año pasado, supuestamente ´levantando´ por una patrulla municipal.

"Neto no es un perro. Búsquelo. Hagan algo", recriminó uno de los comentarios. "Es una burla que no le den importancia a los desaparecidos", "Todos somos Neto, lo queremos ya", "Justicia por Neto, no es un perro, basta" y "Queremos a Neto" fueron algunos de los mensajes que se podían leer en la publicación.