Alcalde de Culiacán asegura que el juicio político en su contra se trata de una obsesión y de un plan perverso

Sinaloa.- El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, dio a conocer que el día de hoy a las 5 de la tarde asistirá al Congreso del Estado a entregar su contestación por el juicio político en su contra y a los presentes que se encontraban en la explanada del Ayuntamiento por el homenaje al Día de las Madres los invitó para que lo acompañarán, pero sin la intención de que se sientan obligados.

Aseguró que el Congreso del Estado no tiene los elementos suficientes para que lo puedan destituir de su cargo y que esto se trata de una obsesión para destituirlo a él y a 4 presidentes más, ya que comentó es un plan perverso.

“Estoy tranquilo sin ninguna preocupación sobre mi futuro jurídico, porque mi conciencia está tranquila, no he cometido ningún delito, porque no hay el 1 por ciento de posibilidades de que se configure una falta grave para que hagan un juicio político”, expresó.

Señaló que a través de los medios de comunicación el gobernador, Rubén Rocha Moya le mandó un mensaje donde le dice que busque a los diputados y diputadas para negociar con ellos, pero que lo que hará es ir a buscarlos para platicar con ellos y que no es para conservar su puesto, sino atender la invitación del mandatario estatal.

El primer edil externó que: “Hay una intensión, es una obsesión hasta el grado de amenazarme a mi abogado, a mi defensor particular que nombré y la amenaza va más allá de esto porque él era asesor del gobernador anterior. Yo me sentía más seguro con una persona que conociera las tripas de ese monstruo que crearon ahí, es un buen abogado lo reconozco, pero la amenaza fue burda y trascendió hasta España y le dijeron que si no renunciaba al cargo le iban a investigar las cuentas públicas al ex gobernador”.

Asimismo, mencionó que firmará con el Gobierno del Estado el convenio para el pago pendiente de las viudas de policías, ya que se siente amenazado y dijo que se trata de un circo junto con los diputados.

“Es una infamia que quieran procesar políticamente a presidentes municipales como el caso el mío, el de la presidenta de Cosalá, Carla Corrales y hoy seguramente al Químico Benítez lo van a denunciar, yo tengo el nombre de los que siguen, pero no lo voy a decir ahorita, quizá en algunos tengan razón y hay elementos para hacerlo y es correcto y yo apoyaría cualquier juicio político aun en mi en contra pero que hubiera elementos y no que estuvieran inventando, porque el expediente que me entregaron venía incompleto”, manifestó el alcalde de Culiacán.