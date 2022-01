Alcalde de Culiacán "culpa" a diputados por reducción del descuento del predial a empresarios del 40 al 5% 

Culiacán, Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro pide a los empresarios que le reclamen a los diputados por la reducción que se les hizo en el descuento del predial del 40 por ciento al 5 por ciento. Si quieren ampararse que lo hagan, pero hay procedimientos administrativos para obligarlos a pagar, en su caso él sí aplicará la ley, ya que se pueden realizar embargos y remates, detalló. Recordó que a los empresarios les retiró las Ceprofies y nadie se amparó, porque quien se ampare contra el Ayuntamiento en esta administración no gana.

Aceptó que la reducción del descuento al sector empresarial es porque los legisladores no aprobaron el 6 por ciento de incremento en las claves catastrales acorde a la inflación.

También por este motivo se va a cobrar 20 pesos por estacionar los automóviles en el Parque Culiacán 87, tarifa obligatoria a partir del próximo lunes y con lo que se busca recaudar de 800 a mil pesos diarios. Justificó que a este parque se le ha invertido mucho y se están robando el cableado entre otro mobiliario y no se tiene para la barda porque cuesta millones de pesos. También se requiere poner banquetas peatonales.

El primer edil de Culiacán acusó a los diputados de perversos y corruptos que representan a los intereses particulares y no al pueblo. Aseguró que los diputados no quisieron actualizar las tarifas del predial por cuestiones políticas, electorales porque andan alborotados y calientes por eso. En su caso asegura que a él no le interesa eso.

De acuerdo a Estrada Ferreiro ya les dijo a los legisladores y al gobernador Rubén Rocha Moya que, si no se abocan a gobernar con visión de gobernante y no como político corriente electorero, brinca charco, mecates, no se van a lograr nada porque el dinero para los servicios públicos sale de los impuestos.