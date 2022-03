"Alcalde de Culiacán debe corregir su discurso": Tere Guerra Ochoa

Culiacán.- Respetando su investidura de presidente municipal de Culiacán, la funcionaria estatal exhortó a Jesús Estrada Ferreiro a cuidar el lenguaje que expresa y el ejemplo que da a la sociedad.

"El lenguaje y el ejemplo que debemos de dar como autoridades debe cuidarse mucho y él no está hablando en condición de particular, sino en condición de una autoridad y como autoridad tiene obligaciones y una de ella es respetar a sus gobernados, además de respetar el oficio porque creo que los periodistas y los medios pueden ser nuestros aliados cuando tenemos está encomienda de gobernar"

Tampoco es correcto, dijo denostar el oficio de los periodistas, mucho menos intimidar a los medios de comunicación. "Eso no va con la responsabilidad que tenemos desde gobierno".

Primero, dijo, advertíamos de que estando en un evento, donde precisamente se trata de ver el tema de la unidad de reacción inmediata para responderle a las mujeres que son violentadas en el municipio de Culiacán, el alcalde hacía unas expresiones que podían considerarse una revitalización de las mujeres y además responsabilizar a las propias mujeres de la violencia que padecen.

"Ha sido una preocupación de quienes estamos en la Secretaría de las Mujeres, porque en muchos momentos cuando las mujeres acuden a denunciar, de víctimas las pasan a revictimizarlas en el sentido de que cuándo denuncian qué son agredidas o que tienen una agresión sexual empiezan a investigar a las mujeres y a culpabilizarlas de la violencia de la que son objeto".

Convocó a las mujeres sinaloenses a pasar de ser víctimas a ser protagonistas y constructoras de paz.

Ante esta situación, dijo, se envió un oficio al alcalde a efecto de que reconsiderara sus expresiones, sin embargo, agregó, este jueves escuchamos otras expresiones del alcalde donde ahora culpa a los medios de comunicación de malinterpretar sus expresiones.

"Creo que como autoridad, en principio debe cuidar mucho, no solamente lo que expresa, sino el ejemplo que está dando. Me parece que todos los que estamos en un nivel de gobierno estamos obligados a mantener una institucionalidad y un lenguaje respetuoso hacia las mujeres y a quienes representamos. Es lamentable este tipo de expresiones", agregó.

Guerra Ochoa reveló que hasta el momento no se ha tenido ninguna respuesta del alcalde de Culiacán al oficio girado desde la Secretaría de las Mujeres.

"Hemos estado advirtiendo que la capital de Culiacán no solamente se encuentra en una declaratoria de alerta de género, sino que lamentablemente es el municipio que concentra el 43 por ciento de los casos denunciados en materia de violencia contra las mujeres en el hogar".

Reveló que la capital del Estado incluso ha sido señalada en diferentes momentos por la Secretaría de Seguridad Pública federal cuando se hace un recuento de los municipios con más incidencia de feminicidios dónde se señala Chihuahua y Culiacán, "pero además en la estadística hemos hecho el recuento de que en los últimos 15 años en Sinaloa, han sido asesinadas más de mil 100 mujeres, de las cuales el 44 por ciento han acontecido en Culiacán".

La funcionaria estatal consideró que Culiacán es un municipio que amerita que se ocupen del tema de la violencia contra las mujeres y es lamentable, dijo, que en lugar de hacerlo las autoridades municipales den un mensaje con falta de respeto y empatía con las víctimas.

Aunado a esto, dijo, es preocupante las expresiones del alcalde en qué dice que se atengan a las consecuencias, al dirigirse a los periodistas que, según él, malinterpretaron su discurso.

"Condeno el usar expresiones que son irrespetuosas, no solo para las mujeres, sino para los propios periodistas. No debemos usar un lenguaje que sea grosero y menos un mensaje intimidante. Escuché las expresiones y creo que agravó el problema, no lo disipó y es preocupante que el alcalde cierre su intervención diciendo que se atenga a las consecuencias".