Alcalde de Culiacán debe disculparse comentario del Día de Muertos en panteones

Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro debe dar una disculpa pública hacia las personas dolientes después del comentario que hizo acerca de que las personas no se deben de preocupar al asistir o no a los cementerios este Día de Muertos, pues los difuntos no se darán cuenta si van o no, expresó, Verónica de León Cuetos.

La representante de la organización "Déjalos ir con amor" dijo que al ser una figura pública de Culiacán debe de mediar los comentarios que hace públicos, pues ante la contingencia de Covid-19 se ha complicado la manera en la que las personas se recuperan de una pérdida.

"Me parece muy desafortunado y una falta de sensibilidad y respeto al dolor de las personas, seguimos estando en una contingencia, seguimos en una pandemia y la gente está demasiado sensible".

El Día de Muertos es una tradición mexicana, en la cual muchas personas aprovechan para acercarse espiritualmente con sus seres queridos que ya no están en cuerpo presente, por lo que ahora con la pandemia será diferente debido a que el Ayuntamiento de Culiacán decidió cerrar los panteones los días 1 y 2 de noviembre.