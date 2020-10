Alcalde de Culiacán debe solucionar problemas con locatarios del Centro

Culiacán.- Juan Bautista Lugo Corrales, delegado del amparo en Sinaloa comentó que el alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro no ha sido tolerante con las demandas que se le hacen en la ciudad.

Esto después de que los locatarios del Centro de Culiacán se volvieran a plantar en su contra, y no solo eso, sino que están recabando firmas para juicio político en contra del primer edil al dañarlos laboralmente al colocar los muros de hormigón y negarse a retirarlos.

"El presidente municipal los despojó de su trabajo que tienen y la ley establece el derecho de un trabajo digno, ya que tiene razón en sus reclamos en sus protestas pues no les dan acceso".

Lugo Corrales aseguró que las acciones que ha tomado Jesús Estrada Ferreiro son inconstitucionales, ya que no ha tomado en cuenta a los locatarios en ningún momento para bloquear calles o hacer otras actividades en el Centro de la ciudad.

Aseguró que es muy probable que todos las demandas prosigan, pues están en razón los locatarios en exigir que no se dañe su espacio de trabajo ya que el alcalde ha mostrado una actitud incongruente con ellos y es hora que no buscan una solución. Ante la situación, Juan Bautista Lugo Corrales hizo el llamado para que las autoridades se hagan responsables pues están violentando a los locatarios al no buscar soluciones.