Alcalde de Culiacán ignora a viudas de policías, que reclaman homologación de pensiones

Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro les niega la homologación a 50 viudas de policías y no las recibe en audiencia para dar cumplimiento al decreto 645 de reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado que promulgó el gobernador Quirino Ordaz Coppel, ante la negativa de aceptar los beneficios por el impacto económico a la comuna, denunció la presidenta de la Asociación de Familias de Policías Caídos en Sinaloa, Andrea Félix López.

Recordó que el edil hizo firmar un documento a las viudas que buscan obtener la pensión, el cual decía que renunciaban al monto retroactivo a su pensión, y que es similar a lo que pretende realizar con los policías municipales activos.

Comentó que el pasado 12 de julio le solicitó una audiencia por escrito al alcalde de Culiacán, porque debe comunicar a las viudas cuando va a empezar a pagarles los beneficios de la reforma a la Ley de Seguridad Pública, y hasta este viernes, sigue sin responder.

Aclaró que quienes firmaron el documento como lo pidió Estrada Ferreiro pueden demandar sus derechos, que son irrenunciables y solamente en el decreto se omitió que no se pagara el retroactivo y no quedó se estableció en ley, y con ello, la viuda va acudir a las instancias legales para reclamar sus derechos que lo protege la Constitución de México.

En el municipio de Culiacán, se le pidió la atención para 100 viudas, pero en lo inmediato se presentaron 50 peticiones para la homologación de las remuneraciones de policías activos y el resto se fueron a juicio ante el rechazo del monto de pensión que les ofreció Estrada Ferreiro de 8 mil y fracción.

No se digna el presidente municipal a sentarse, no conmigo, sino con las viudas y si no quiere trabajar conmigo, yo las represento y alzo la voz por ellas, como no quiere líderes, que la sociedad vaya y van las compañeras y sigue sin atenderlas”, manifestó Félix López.