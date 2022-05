Alcalde de Culiacán le aplicó el “moche”, al pago de las viudas de policías

Sinaloa.- De nueva cuenta el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se vuelve a poner en el ojo del huracán, ya que tras haber publicado una fotografía sonriente en donde anunciaba el pago correspondiente a la homologación retroactiva de las pensiones de las viudas de los policías, esto correspondiente de los meses de marzo y abril, la mismas les llegó pero con el tradicional “moche” denunciaron afectadas.

Las homologaciones de salarios de 18 mil 259 pesos, la pagó a 15 mil 070 pesos, por lo que hay un descuento de más de tres mil pesos dijo Andrea Félix, presidenta de la Asociación Familias de Policías Caídos. Además, el alcalde está aplicando el criterio para realizar los pagos porque no lo está haciendo acorde a los grados de los elementos.

Algunas de las viudas al recibir el recurso creían que la quincena no venía incluida y cuál fue su sorpresa de que si venía. Las viudas están preocupadas ya que aseguran que esto puede hacer con el recurso de 20 millones que le dé el gobierno del estado. Además, no se acordó a través del cabildo dar esta homologación por lo que consideran que si no lo destituyen y al quedar en el cargo le puede quitar esta homologación porque ya está amenazando con quitarles prestaciones que afectarían a sus hijos.

Andrea asegura que el alcalde la discriminó al no reunirse con ellas y solo reunirse con un grupo d viudas. No les explicó lo del moche.