Alcalde de Culiacán llama a empresarios a retirar estructuras publicitarias de riesgo

Sinaloa.- Los dos espectaculares derribados por los fuertes vientos durante la semana pasada y que pusieron en riesgo a la población en Culiacán fueron instalados por la misma empresa, reveló el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

Exhortó a los dueños de las empresas de los anuncios a regularizarse y retirar todas aquellas estructuras que representen un peligro para la ciudadanía.

Retiro

Con la finalidad de salvaguardar la vida de los habitantes, la Dirección de Inspección y Vigilancia en coordinación con Protección Civil Municipal realizaron recorridos y retiraron más espectaculares, por representar un alto riesgo a la ciudadanía. Gámez Mendívil aseguró que primero se comunicaron con los propietarios para explicarles que procederían a retirar tanto las lonas como las estructuras.

“El sábado se registró otro incidente en la colonia Las Quintas, afortunadamente no hubo consecuencias, pero como les dije no hay que dejarle todo a la fortuna, tenemos que seguir trabajando y vamos a hacer muy implacables en este tema. La invitación es para los propietarios para que se regularicen y tomen las medidas necesarias, un par de ellos ya retiraron algunos, porque la vida útil de la estructura ya no daba y todo eso lo han determinado los trabajos de peritos que conocen de este tema”, agregó el primer edil.

A esta empresa ya se le notificó del riesgo.

Regularización

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento Leobardo Gallardo Beltrán señaló que hasta el momento tienen un reporte de 4 estructuras y más de 12 espectaculares retirados, donde no solo Protección Civil lo ha estado realizando, sino también los dueños por voluntad propia con la finalidad de evitar que los fuertes vientos los derriben y provoquen un accidente grave en la población.

Agregó que no hay permisos irregulares, sino espectaculares irregulares, que son los que no tienen el permiso por parte del Ayuntamiento y se instalan sin la licencia autorizada y estos son los que Protección Civil está retirando, aunque cuentan con el seguro y en el lugar adecuado.

El Dato

Caída de espectacular

El primero fue por el bulevar Lola Beltrán, a la altura de la UAdeO, el pasado lunes 27 de junio. También derribó postes de luz.