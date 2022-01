Alcalde de Culiacán no le hará caso a la recomendación de la CEDH de pedir disculpa a policías jubilados

Culiacán, Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, explicó que no atendió la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de pedir una disculpa a los policías jubilados y sus familias por llamarlos “perros con dueño”.

De acuerdo al primer edil les dijo a los de la CEDH que no estaba de acuerdo con la recomendación porque no ha ofendido a ninguna familia de policía, ni a jubilado, lo dijo fue de forma genérica y de forma espontánea dijo que si a alguien le afectaba lo que había dicho le ofrecia una disculpa que no era su intención ofender a nadie, ni denigrar a nadie. Aseguró que la persona que protestó es alguien que ni siquiera tiene derecho a hacerlo.

“Dice que es hijo de un policía jubilado que ya falleció eso no significa que ofendí a su papá, ni a él tampoco como familia pero es una persona que está en las redes que se hace llamar kato y es una persona se lleva todo los días echándonos bronca desde que empezamos”.

Dijo que hay personas que andan de líderes de los policías jubilados que ni siquiera tienen nada que ver con ellos. Hizo referencia sobre una abogada que cobra por el trabajo que está haciendo y que está bien que cobre pero que no aproveche su trabajo para andar golpeando e inventándole cosas.

“Hay personas a las que les pagamos y andan encabezando actos de subversión que son delictuosos como tomar las cajas del ayuntamiento, cerrar el Ayuntamiento, las calles, ya les dijimos y lo vuelvo a decir y no voy a pedir disculpas por lo que estoy diciendo los vamos a detener y van a ir a parar a la Fiscalía si los sorprendemos tapando la Obregón o cerrando el Ayuntamiento, el no tiene ningún derecho de andar reclamando nada su libertad de expresión llega hasta donde llegan los derechos de terceras personas que puede afectar”, finalizó.