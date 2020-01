Alcalde de Culiacán ofrece disculpa pública y vuelve a atacar a medios

Sinaloa.- El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ofreció una disculpa pública a todos los involucrados en el periodismo; pero al mismo tiempo, volvió a atacar a los medios de comunicación y periodistas que han sido críticos de su Gobierno.

A diferencia de los alcaldes de Mazatlán, Guillermo Benítez, por el mismo tema, y de Ahome, Guillermo Chapman, por el caso de la síndica procuradora, quienes ofrecieron disculpas públicas en sesión de cabildo, Estrada Ferreiro lo hizo en un noticiero de televisión, donde la misma conductora motivó con sus preguntas y comentarios para desacreditar a las empresas periodísticas y a periodistas con quienes el munícipe ha mantenido diferencias.

“No tengo ninguna culpa, ninguna responsabilidad de las que me endilgan. En ningún momento, con mi forma de ser, con mi conducta, con mis hechos, con mis palabras, no les he limitado su libertad de expresión. Ellos han seguido publicando lo que quieren, y todo lo que quieren a veces en forma falsa, alterando hechos, publicando fotos y ataques contra mi persona”, precisó el edil.

Disculpa

Al dar la disculpa pública, Estrada Ferreiro aclaró que los medios de comunicación no son titulares de derechos humanos, porque son personas jurídicas. “A los reporteros, a los periodistas, a los comunicadores, a los camarógrafos y a todos los involucrados en el periodismo, les ofrezco una disculpa pública, sincera, para que trabajemos en armonía, que seamos civilizados y nos respetemos mutuamente. El respeto se tiene que ganar también”, comentó.

Horas antes de esa entrevista televisiva, en entrevista con los reporteros en el Palacio Municipal, Estrada Ferreiro sostuvo que eligió a una televisora nacional y a una radio local porque, a su parecer, son los más confiables.

Ante esta decisión del edil, la síndica procuradora Sandra Martos explicó que la disculpa pública debió haberse realizado en presencia de todos los medios. Mientras que el regidor Sergio Beltrán dijo que no debe darse la exclusividad a dos medios de comunicación, ya que debió haber citado a todos los reporteros y hacerlo de frente a ellos.

La presidenta de la Asociación de Periodistas 7 de Junio, María de los Ángeles Moreno, manifestó que debió haber sido en la sala de cabildo, citando a todos los reporteros que cubren diariamente al alcalde y el Ayuntamiento.

Gira: Jesús Estrada viajará a Madrid, España

El presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro solicitó durante la sesión de Cabildo un permiso de nueve días para ausentarse del municipio. La justificación que dio a los regidores es una gira de trabajo que sostendrá en Madrid, España, para hacer promoción turística del municipio en compañía del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, y otras autoridades estatales.

El objetivo de su viaje es buscar la consolidación de atraer inversión pública y que la ciudad pueda tener mayores atracciones, no solo turísticas, sino también empresariales.

El edil se estará ausentando a partir del 19 de enero y regresaría a sus funciones el 28 de este mismo mes.

A este viaje también estará acudiendo el regidor por el PAS, Robespierre Lizárraga Otero, quien lo acompañará en la gira de trabajo.