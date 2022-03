Alcalde de Culiacán ofrece disculpas públicas a quienes interpusieron quejas ante CEDH

Culiacán, Sinaloa.- De acuerdo a que fue remitido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), un escrito por parte del presidente municipal de Culiacán en cumplimiento a tres recomendaciones emitidas por este organismo, Jesús Estrada Ferreiro en asuntos generales de la sesión ordinaria pidió disculpas públicamente hacia el ciudadano Mario Eduardo Rodríguez, quien interpuso una denuncia por sentirse ofendido por el primer edil.

Esta disculpa también la ofreció para todas las mujeres y colectivos feministas y reiteró que en su persona tienen a un aliado, y al gremio de periodistas a quienes les dijo que tienen su respeto, sin omitir que este debe ser mutuo.

“Yo también exijo respeto a mis derechos humanos, no al presidente municipal a mí como personas, porque tengo familia, hijos, hijas, esposa, gente que me aprecia y saben quién soy y dañan psicológicamente a mi familia con acusaciones burdas de los diputados y diputadas en contra mía y que están manipulando a las personas, ignorando lo que realmente dije al publicarlo un medio de comunicación sacándolo de contexto y la gente lo ve por cierto y luego me califican como un patán e insensible”.

El alcalde, Estrada Ferreiro mencionó que si las personas llegan a escuchar la grabación de su mensaje en el curso en la academia de policía para la prevención la violencia a las personas no hubo la intención de revictimizar a nadie.

“Si lo que yo dije para bien o para mal alguien se sintió ofendido hombre o mujer les ofrezco una disculpa pública sincera, porque no quiero que tomen de pretexto tampoco los diputados y diputadas del congreso del estado ni los que lo están manipulando a ellos para que sigan dañando la imagen del ayuntamiento de Culiacán y la mía y perjudique a mi familia y de la gente que me respeta y me quiere y yo creo que a nadie le gustaría que publiquen falsedades en la prensa imputándoles cosas que son falsas”, externó el presidente municipal.