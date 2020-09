Alcalde de Culiacán pedirá al patronato de bomberos acelerar la conclusión de los acuerdos

Sinaloa.-Ante las constantes protestas del cuerpo de Bomberos de Culiacán en el ayuntamiento sobre la inconformidad sobre los cambios que se hicieron en el patronato el alcalde Jesús Estrada Ferreiro aseguró que no ha podido platicar con ellos pero que esta a disposición.

Aseguró que en cuanto termine su itinerario se comunicará con el patronato de bomberos para que se aceleren los acuerdos ante ellos y para informar que el Secretario del Ayuntamiento de Culiacán formará parte del Patronato.

"Ya incluí al Secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo, como representante de nosotros, lo mismo tendrán que hacer cámaras y Gobierno del Estado".

Dijo que el asunto no debe ser para tanto como parar labores y hacer manifestaciones si no que deben de llegar a aún acuerdo. "Lo único que yo se es que no se puede trabajar a presión y ni uno ni otro pueden estar en esa situación".

Aseguró que a pesar de que no le pertenece el asunto, al Ayuntamiento de Culiacán intervendrá porque si no hay bomberos perjudicará a la ciudad y a la ciudadanía y eso si le corresponde.