Alcalde de Culiacán permitirá abrir comercios solo con oficio

Sinaloa.- Ante la insistencia de los representantes del sector privado de Culiacán para que se reactiven, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, dijo que únicamente respetará la apertura total cuando se cuente con un oficio escrito y firmado por alguien del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Dijo que la apertura de negocios se ha politizado, de modo que los priistas, en especial el secretario de Economía, Javier Lizárraga Mercado, han incentivado que los tiangueros y empresarios de centro nocturnos se expresen y manifiesten en su contra.

“Quiero hacer públicamente una acusación. Ayer, el secretario de Economía, Javier Lizárraga, le dijo a Diego Castro, de la Canaco, que yo los estaba bloqueando y que me presionaran, y Javier Lizárraga les dijo allá que presionen en el Ayuntamiento. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Es insensible. Qué bárbaro”, expresó.

Insensibles

Dijo que si los empresarios de centro nocturnos (table dance, casinos, antros y salones de fiesta) logran contar con un oficio escrito firmado por el Gobierno del Estado que dé permiso a la apertura, él lo va a respetar.

Dijo que en repetidas ocasiones ha sido agraviado por los inconformes ante la falta de total apertura comercial, y atribuyó tal responsabilidad a los actores políticos que buscan manchar su trabajo.

“Yo lo voy a respetar, que no escondan la cara, y lo digo para que el señor gobernador se entere. Yo voy a hablar ahora con él para decirle que no se vale que me estén atacando de esa manera y me está echando la bolita”, dijo.

El alcalde informó que en anteriores días ya ha sostenido reuniones con los representantes de este giro comercial, a quienes les advirtió que, hasta que no exista un semáforo color naranja en la nueva normalidad, les daría permiso de reabrir.