Alcalde de Culiacán recuerda su amistad con Luis Donaldo Colosio

Sinaloa.- El alcalde de Culiacán y candidato registrado de Morena-PAS para la alcaldía de la capital sinaloense, Jesús Estrada Ferreiro compartió en sus redes sociales una fotografía con Luis Donaldo Colosio, quien dijo era su amigo y afirmó que él hubiera sembrado la semilla del cambio en México.

En la publicación que compartió el munícipe se lee el siguiente mensaje:

"Esta imagen es de un evento de campaña en el parque Culiacán 87 donde acompañé a Luis Donaldo Colosio, por la tarde noche, luego el día 21 de Marzo me tocó leer el discurso a nombre de los grupos liberales y logias masónicas en un evento organizado por el gobierno del estado donde incluso me referí a él como líder que era; lamentablemente, uno o dos días después, le privaron de la vida en Lomas Taurinas en Tijuana Baja California; ese hecho como para todos los mexicanos a mi me afectó mucho. No solo por la relación personal de amistad que tuve con una persona sencilla e inteligente, sino porque sus ideales, que rebasaban con mucho cualquier política gubernamental priísta de ese tiempo, y se cree que posiblemente esa haya sido una de las causas de su muerte.

En lo personal considero que si él hubiese sido electo presidente de la República, desde entonces, se hubiese sembrado la semilla del cambio en nuestro país".

Cabe recordar que Jesús Estrada Ferreiro se encuentra gozando de licencia de su cargo para participar en las próximas elecciones y ayer se registró como candidato a la reelección de Culiacán ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES).