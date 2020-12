Alcalde de Culiacán se disculpa con Canacintra, ataca a Canirac

Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ofreció una disculpa pública al presidente de Canacintra, explicando que se refirió a él por equivocación, queriendo nombrar las dependencias Canirac y Canaco.

Dijo que se estaba refiriendo a Miguel Taniyama, ya que se cree superior a los demás y no quiere respetar los protocolos de seguridad por la contingencia, y por ello se la ha pasado señalando a las autoridades municipales solo por actuar conforme a la ley.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Ofrezco una disculpa pública al presidente de Canacintra, al cual me referí por equivocación en la Cámara, pero no por su nombre. Yo me quise referir a Canirac y a Canaco, dos líderes que son personas que han manipulado la información”.

Reiteró que lo único que están haciendo es tratar de poner orden, y si afecta a alguien, no es para arremeter, sino que todos deben pagar las multas, hasta él si es el caso.

“Les pido con mucho respeto a los comerciantes que respetemos los protocolos, no queremos que se cierre el comercio”.