Alcalde de Culiacán se reúne con Jesús Valdés en oficinas del PRI

Culiacán, Sinaloa.- Ante la fotografía que circula en redes sociales donde el Alcalde de Culiacán Jesus Estrada Ferreiro se encuentra en las oficinas Estatales del PRI, Estrada Ferreiro indicó que acudió a las oficinas a solicitar información a Jesús Valdés información que no está clara en el Ayuntamiento y a hacerle algunas consultas.

“A saludarlo y ha hacerle algunas consultas, que me confiere información de algunas cosas que el Ayuntamiento ha estado viendo y que le parecen raras o qué no alcanzo a aclararlas porque es muy importante como amigos que somos y como ex presidente municipal que colabore con nosotros” explicó.

El alcalde dijo que no se está investigando nada ni en contra de nadie pero si quieren saber dónde quedaron algunas cosas para dejar todo claro y a él posiblemente pueda saber algunas cosas como ex alcalde de la capital, sin embargo recalcó qué hay cosas que ni el mismo Valdés Palazuelos sabe que estuvo poco tiempo como presidente municipal.

Detalló que le pidió la reunión en el PRI ya que no tiene aires de grandeza para solicitarle la reunión en el Ayuntamiento, por lo que él acudió ayer al PRI además de que Valdés tiene una pierna fracturada.

Ante esta situación de la que no dio muchos detalles, dijo que se inició una auditoría.