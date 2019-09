Alcalde de Culiacán será obligado a comparecer en comisiones

Sinaloa.- “Si Estrada no responde a nuestro exhorto para que comparezca, será obligado a hacerlo en comisiones”, afirmó el diputado de Morena Pedro Villegas Lobo luego de informar que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no ha respondido al llamado de comparecencia que la Diputación Permanente le hizo.

El legislador comentó que si bien el alcalde no está obligado por ley a comparecer ante el Poder Legislativo, debe dar la cara a la ciudadanía y explicar las causas de las inundaciones de la ciudad, en particular sobre la situación de la alcantarilla no atendida, donde la joven Alejandra cayó para después ser encontrada sin vida.

“Si no lo hace, por comisiones el Congreso tiene la facultad de obligarlo a comparecer, pero él primero por voluntad debe responder y atender el llamado. Él ya dijo que no tiene ningún problema con venir. Vamos a ver si es cierto”, dijo.

Llamado

Explicó que el documento del llamado de la Diputación Permanente ya fue turnado a la Secretaría del Ayuntamiento de Culiacán y Mazatlán, y que el siguiente paso es esperar a que los presidentes municipales den respuesta.

“Hasta ahorita no hay una respuesta. Esperemos que por lo menos en estos días den la cara y vengan a este Congreso. Ya se envió el exhorto a ambos y a dos funcionarios más”, mencionó el diputado.