Alcalde de Culiacán "suda miedo" por sus actos; sentencian que no le van a tolerar insultos para Rocha Moya

Culiacán, Sinaloa.- Al manifestar que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro padece esquizofrenia, mitomanía y que "suda miedo", el diputado de Morena, Serapio Vargas Ramírez afirmó que de su parte no espere ningún ataque personal en su contra, pero si habrá denuncias penales por abuso de autoridad, si no aplica el descuento de 50% a los jubilados, pensionados, adultos mayores y discapacitados. Sentenció que los diputados no van a tolerar que responsabilice el gobernador Rubén Rocha Moya de su seguridad.

Dijo que el edil se percató que cometió un grave error de que las y los ciudadanos de Culiacán, que ya se dieron cuenta de que se impone la política tributaria sobre el bienestar y solidaridad con los pobres, que ha generado un malestar y un rechazo a su persona.

Destacó que Rocha Moya siempre se conduce con respeto a todos los poderes y ellos están a favor de que Estrada Ferreiro lo haga hacia el Ejecutivo estatal.

Al presidente municipal, los argumentos se le acabaron y es el inicio de los insultos y su recurrencia demuestra que incurre en tantas mentiras, que la primera es la creencia que ganó las elección por él y no por el empuje de la marca Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisó.

En su opinión, Vargas Ramírez dijo que Estrada Ferreiro ya perdió contacto con la realidad y le recomendó que acuda a solicitar citas al Hospital Psiquiátrico de Sinaloa para que tenga un tratamiento adecuado, que muchos titulares del Ejecutivo de otros países han sido destituidos por incapacidad mental.

"Yo dije que ayer que más vale que hay un loco y no dos, para no entrar más en el tema, yo soy legislador y represento un distrito, y el diputado Feliciano Castro representa otro, somos el Poder Legislativo. Esos señalamientos que hace, antier responsabilizó a Zazueta y ahora a mí", insistió.