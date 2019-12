Alcalde de Culiacán y reportero discuten en rueda de prensa

Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro tuvo una fuerte discusión con el reportero Wilberth González de TVP, luego de que tras una pregunta sobre los baches en la ciudad, la conversación subió de tono.

Esta mañana se realizó una rueda de prensa para anunciar las medidas de seguridad del operativo Guadalupe - Reyes, que el Ayuntamiento de Culiacán estaría llevando a cabo para mantener el orden.

Al finalizar, el reportero antes mencionado cuestionó al alcalde de Culiacán sobre los baches de la ciudad, justo en este momento, la transmisión en vivo que hacía el Ayuntamiento en su página oficial de Facebook fue cortada.

Tu equipo de trabajo inventan cosas para estarme dañando

Al momento de comenzar a responder, Estrada Ferreiro señalaba que durante la mañana de este martes 10 de diciembre, invitó a los medios de comunicación a realizar un recorrido por una calle, sobre la cual, dos medios de comunicación habían expuesto fotografías, según el alcalde, viejas.

Estrada Ferreiro señaló que los dos medios que compartieron las fotos no se presentaron al recorrido, y al momento se le afirmó que los baches de las calles estaban rellenos de tierra, que supuestamente habían echado los propio vecinos.

Fuismo todo mi equipo de trabajo a ese lugar, y nos dimos cuenta que era una falsedad. Están generando odio en la población

Tras decir esto, Wilberth le señala que no era cierto, y con un tono fuerte, el alcalde le dice, "permiteme, hablar por favor", mientras que el reportero le replica "no me grite señor, no me grite, guardeme el respeto".

En ese momento Estrada Ferreiro hace unos ademanes y se voltea. Posteriormente el reportero comienza a leer lo que parecen ser denuncias ciudadanas que reciben y al terminar, también en un tono fuerte pregunta "¿Esto es mentira? ¿Esto es mentira?" .

"Es otro tema, no vengas a confundir aquí" responde el alcalde, tras decir que no viene a confundir, Wilberth continua preguntando si eso era mentira. Para tratar de finalizar la discusión, Othón Herrera, secretario del Ayuntamiento toma el microfono y comienza a dar indicaciones sobre la movilidad durante el día de la Virgen en La Lomita.

Luego de la intervensión de Herrera, Estrada sale junto con su equipo de la sala, y cuando la prensa intentó seguirlo les dijo que no podían acompañarlo, a pesar de que los reporteros señalaban que se trataba de un edificio público.

El conflicto

Minutos después de que el alcalde acudiera a una calle de la colonia EL Barrio solo para decir que Linea Directa mentía al haber puesto otras fotos que no correspondían a una calle llena de baches y que al igual que TV Pacifico estaban creando odio de las personas hacia él por lo que estaba pensando iniciar acciones legales reporteros de estos medios de comunicación lo encararon tras un evento sostenido en el Ayuntamiento.

Al momento en el que un reportero le preguntó por los baches el alcalde como es su costumbre empezó a pedir datos de las denuncias, fue cuando el reportero de TV Pacifico le empezó a leer una serie de denuncias las cuales molestó al alcalde.

Fue el secretario del Ayuntamiento a ver qué el reportero y el alcalde se habían tramado a gritos el secretario del Ayuntamiento Othón Herrera y Cairo paro la conferencia, el alcalde se dirigió a su despacho y cerró la puerta a reporteros quienes le preguntaban porque les cerraba un edificio público.

Hubo momentos en qué el secretario de Seguridad Pública Estatal iba a intervenir llamando la atención a reporteros. Fue el director de comunicación quien entró al quite y les dijo a reporteros que estaban acosando al alcalde. Fueron reporteros de diversos medios los que se dijeron enfadados ante la actitud prepotente del alcalde.