Alcalde de Culiacán cree que ganará controversia contra pensiones de viudas de policías  

Sinaloa.- “A los diputados ya se les dijo que ellos no tienen facultades para legislar en materia hacendaria, ni para echarnos carga a nosotros sobre leyes anticonstitucionales. Yo creo que les quedó muy claro lo de la controversia. Creo que voy a ganar”, contestó el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro al ser cuestionado sobre la Controversia Constitucional que interpuso contra la ley de pensiones de las viudas de los policías.

Esta ley mejora las pensiones de las viudas de los policías como que sea homologadas, entre otros beneficios.

El primer edil detalló que los diputados de la actual legislatura no pueden seguir engañando a las viudas de los policías diciéndoles que tiene la razón, porque la ley la hicieron ellos, pero no es una fábrica de leyes nomas, necesitan respetar la Constitución, los derechos a terceros.

“Todo eso que quieren que les paguemos, que no se justifica porque no tenemos nada que ver con el Estado para estar homologando pensiones, afecta el ingreso del Ayuntamiento y afecta el egreso. Impacta porque hay que pagar un dineral que no está presupuestado y, aunque lo estuviera, no tenemos dinero para pagar, ya le dijo el presidente al gobernador que pague él”, expuso.

El alcalde de Culiacán comentó que si el gobernador Rubén Rocha Moya no quisiera pagarlo no tiene que hacerlo porque es anticonstitucional, que no tienen por qué acogerse a una ley que eligieron para “fregarnos nomas para eso lo hicieron”, recalcó.

Leer más: No habrá despido de trabajadores por plantones en hospitales en Sinaloa, aclara secretario de Salud

Jesús Estrada Ferreiro dijo que platicó con Feliciano Castro presidente de la Jucopo y el gobernador y se pusieron de acuerdo para hacer las cosas correctamente. “Pero no necesitamos ponernos de acuerdo es una forma de civilidad para coordinarnos para modificar la ley para que sea de acorde con la Constitución y no lesione los intereses dl pueblo”, expuso.