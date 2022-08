Alcalde trabajará para sacar a Culiacán de las 50 ciudades más violentas del mundo

Sinaloa.- Después de los recientes hechos violentos que se han presentado, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, externó que buscará reforzar la estrategia de seguridad del municipio y adquirir nuevas herramientas.

“Reconocemos que existe una problemática y vamos a seguir en el empeño y el compromiso que hemos hecho principalmente en cuanto a cuestiones que se puedan medir de manera tangible, con el compromiso de sacar a Culiacán de las 50 ciudades más violentas del mundo”, externó el alcalde.

Gámez Mendívil dijo que hace una semana tuvieron una reunión de todas las áreas y corporaciones que les compete el trabajo en el que pudieran articular una estrategia que permita prevenir los delitos de violencia intrafamiliar y contra la mujer, donde está participando Sipinna, DIF, Seguridad y Tránsito Municipal, Ismujeres y el Ayuntamiento.

Estrategias

El presidente municipal expresó que en sus dos meses de trabajo tiene muy claro que no hay solución al tema de violencia si no se trabaja de manera integral, por lo que señaló que no va a ser suficiente que en las colonias se tenga una patrulla en cada calle para cuidar cualquier tipo de delito, sino hacer la apuesta de construir una coordinación con los tres niveles de Gobierno en diagnósticos y acciones como estrategias que ya se tienen, pero hace falta aplicarlas con la fuerza y el valor necesario.

Equipamiento

Por otra parte, Juan de Dios Gámez dio a conocer que se equiparán a todos los policías en activo con un chaleco antibalas para que se sientan seguros.

“Vamos a equipar a los policías activos con un chaleco táctico, que es el que cumple con todos los estándares de calidad, que -garantiza- es el mejor chaleco del mercado, queremos que sea el mejor, que se sientan seguros, que estén bien equipados; estamos viendo el aumento salarial también”, indicó.

Asimismo, el presidente municipal anunció que se añadieron 8 motocicletas y 10 bicicletas que atenderán los recorridos de parques o espacios públicos, como también que se está buscando adquirir alrededor de 15 patrullas nuevas, de las cuales 4 de ellas serán exclusiva y de inmediata atención para los delitos de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.