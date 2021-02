Alcalde Jesús Estrada Ferreiro toma con humor playeras con sus frases célebres

Culiacán, SInaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro toma con humor el que se vendan playeras con su imagen y sus frases célebres. Indicó que no ha comprado ninguna pero que se la deberían regalar porque están usando su imagen y su nombre para hacer negocio.

Aseguró que también han acudido con él personas para que les autografíe la imagen del mural y lo que hace con todo gusto porque él lo regaló y para él no es ningún problema.

“Sí vi las playeras donde estoy orinando detrás de la Suburban y otra de los baches y otra que dice de que se trata y digo yo de que se trata, todas están bonitas y se ven que son de buena calidad no son corrientes”, detalló. De acuerdo al primer edil pueden usarlas como desprestigio o como ocurrencias, pero todo lo que ha dicho tienen un sentido.

“Se han reído de mí algunas unas personas cuando dije que el virus del COVID, no anda en el aire y que lo trae la persona en su organismo y que este camina para donde camina la persona alguien quiso darle imagen un virus caminando, pero no y esa es la interpretación chusca que le quieren dar, como cuando aclare lo de las balaceras porque me dijeron oiga qué opina de las balaceras, cuáles si solo hubo una balacera y le dije yo y esa balacera es el disparo de un arma con muchas balas pero varias balaceras son varias pistolas o varias armas disparando varias balas y lo sacaron a nivel nacional como que era torpe y los torpes fueron los que lo interpretaron mal”, explicó.

Aseguró que no va a demandar porque usen sus imágenes o sus frases porque no es artista y no vive de eso,

“No me imagino que sea un negocio alguien lo hizo una ocurrencia no lo hizo como lucrativo. me beneficia ni perjudica si no todo lo contrario”, finalizó.

