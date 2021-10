Alcaldes de Sinaloa deben regresar el erario público observado por la ASE, exige Marco Antonio Zazueta

Sinaloa.- Al precisar que venció el plazo para la solventación de las observaciones de la Auditoría Superior del Estado de la cuenta pública de 2019 de los Ayuntamientos de Sinaloa, los alcaldes y expresidentes municipales están obligados a reintegrar los miles de pesos correspondiente al gasto público, previa denuncia que interponga la ASE ante la Fiscalía General del Estado para abrir la carpeta de investigación, realizar la investigación y se determine que si se cometió un delito o corresponde una sanción administrativa o inhabilitación, informó el secretario de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Marco Antonio Zazueta Zazueta.

Respecto a los sobresueldos, los funcionarios argumentan que son compensaciones que se ponen por cuestiones de salud, pero la realidad, si están haciendo las cosas fuera de la ley, enfatizó.

“El Congreso no está violando ninguna ley y solamente actúa de acuerdo a sus facultades, que ellos (alcaldes) no se hayan preocupado o mortificado, al momento de estar haciendo su ejercicio, no es problema del Congreso, sino de ellos”, explicó el también presidente de la Comisión de Comunicaciones y Obra Pública.

Calificó como falso que los informes individuales de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 sean resultados preliminares y que están en proceso de solventación, sino que ya son finales.

“El Congreso no es quien va a meter en la cárcel o sancionar a los funcionarios para eso están las autoridades competentes, que son los Órganos Internos de Control, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía General del Estado, si es un daño mayor”, manifestó.

Explicó que los informes se entregan al Congreso del Estado por medio de la Comisión de Fiscalización el 20 de febrero, y luego hay un periodo de 10 días para notificar a las entidades fiscalizadas. Después hay 30 días hábiles para que el ente presente los documentos que justifiquen su solventación, que terminó en abril.

Posteriormente hay 120 días para que la ASE haga una evaluación, respecto a los documentos realmente son válidos, y finalmente este órgano fiscalizador tiene que presentar un informe al Congreso, que se presentó el 2 de octubre sobre el avance de las solventaciones que realizaron a cada observación.

Históricamente vencido este plazo, las entidades ya no solventan, porque resulta imposible recuperar una factura que fue observada por los auditores como “fantasma”, así como van a regresar el tiempo para volver a asignar una obra pública que se ejecutó sin realizarse el procedimiento de licitación.

La dictaminación de la ASE está basada en los hallazgos encontrados en la información proporcionada por cada administración municipal, y que evidenció la mala gestión que están realizando los servidores públicos, en el cual se “encuentran fallas garrafales y un desaseo total y que lo han llevado a ver como un concepto de montos y de ahí quieren partir, pero no es eso, la mayoría de las observaciones son promociones de responsabilidad y son miles”, insistió.

Leer más: Habrá juicio político y cárcel para alcaldes corruptos de Sinaloa, afirma diputado de Morena

Lo que se detectó que están agarrando fondos del gasto corriente para implementarlos en otras áreas, pasivos sin fuentes de pago, se ponen sobresueldos y en general hay mucho desaseo que se tiene que valorar al momento de tomar una decisión de las cuentas públicas.

Entre las violaciones detectadas por los servidores públicos de las administraciones municipales se encuentra la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Obra Pública, la Constitución Política de México y de Sinaloa.