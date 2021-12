Alcaldes de Sinaloa podrán inconformarse por aumento de 2.5% a 4% del impuesto predial

Sinaloa.- Los alcaldes de Sinaloa se podrán inconformar contra la resolución de actualizar las tasas catastrales para el impuesto predial urbano que serán de 2.5%, 3% y 4% de ser aprobada por el Pleno del Congreso del Estado, de conformidad a los valores del suelo y de la construcción, señaló la secretaria de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, coincidieron la diputada Gloria Himelda Félix Niebla y el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Ricardo Madrid Pérez.

Se pronunciaron por una reforma a la Ley de Hacienda Municipal y al Instituto Catastral del Estado para ir unidos con los Ayuntamientos, que cada año se discute en cuanto a las decisiones que toma el Poder Legislativo.

Reconocen la necesidad de los alcaldes de recaudar más ante una situación económica compleja y por los compromisos que deben hacer frente, pero insistió que no puede perderse de vista que el ciudadano es el más afectado ante cualquier aumento a un impuesto. Lo importante, comentó es la búsqueda de aquellos mecanismos que le permitan recaudar mucho mejor.

Leer más: Sufre el comercio hasta dos asaltos diarios por temporada decembrinas en Culiacán

Madrid Pérez dijo que son responsables del proceso legislativo y se puso primero a los sinaloenses, al reconocer las afectaciones económicas que ha dejado la pandemia entre la población.

Por su parte, Félix Niebla comentó que las tablas catastrales se han mediatizado en los últimos años a consecuencia de la controversia constitucional que fue interpuesta desde 2019 por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, pero en esta ocasión se tuvo cuidado en integrar un dictamen que recogiera la fundamentación, motivación y loa razonamientos que llevaron a la Comisión de Hacienda Pública y Administración para establecer una tabla progresiva, que vendrá a beneficiar aún más con el 88% de los contribuyentes del impuesto predial urbano, es decir, cuyo valor catastral es de menos de un millón de pesos, que alcanzará una actualización de 2.5%.

Insistió que no se alejan de la propuesta de los presidentes municipales de 6 a 7% de actualización, como lo expusieron en las reuniones con los diputados, pero los legisladores no pudieron dejar a un lado que fue un año de muchas complicaciones, que se cierre al mes de noviembre con un nivel de inflación de 7%, no se podía lastimar más la economía y por lo consiguiente lo único que se podía lograr es una falta de pago ante la insuficiencia de las familias para cubrir el monto de lo que se impone por concepto del impuesto predial urbano, y que los mismos alcaldes también reconocen que iba a pasar esta situación con una tasa elevada.

Leer más: Gobierno de Culiacán ahorrará 4.5 mdp con reducción de aguinaldo a funcionarios ¿En qué lo invertirá?

Argumentó que el contenido del dictamen contiene seis aportaciones de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.