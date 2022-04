Alcaldes evaluados coinciden con encuesta de satisfacción a sinaloenses

Culiacán, Sinaloa.- Cuatro de los cinco presidentes municipales evaluados por EL DEBATE avalaron los resultados de la encuesta.

Los morenistas Gerardo Vargas, de Ahome; Armando Camacho, de Salvador Alvarado; Luis Guillermo Benítez y Martín Ahumada se comprometieron a continuar cercanos a la gente, trabajando en equipo y escuchando las demandas sociales. No pudo ser localizado el de Culiacán, Jesús Estrada.

Estrada está reprobado en servicios públicos y mal estado de calles

“Vemos las calificaciones del alcalde Estrada Ferreiro y se puede comprobar que está reprobado en las distintas áreas que maneja. En los servicios públicos no tiene la calidad suficiente y no se da abasto en la recolección de basura, pues es uno de los principales, la iluminación y raspado de calles, y por todos lados hay un tremendo mal mantenimiento, que no se puede circular. Los semáforos no están coordinados y, en el empleo, les quitó el poquito apoyo a los comerciantes, que es el descuento al predial. Para todos se ha convertido en un viacrucis” dijo Sadol Osorio Porras, regidor del PAN Culiacán.

No debemos de echar campanas al vuelo, falta mucho por hacer: Ramos

“La encuesta donde califica un porcentaje importante de la población como mejor alcalde a Gerardo Vargas que a Billy Chapman, debió de haber sido todavía más contundente, pues para ningún ahomense debería de quedarle dudas de la mucho mejor actuación que tenemos hoy, respecto al anterior edil. Lo vemos en muchos aspectos, desde las calles, Japama, etcétera, sin embargo, no debemos de echar campanas al vuelo, falta mucho por hacer y mucho tiempo de gestión. Van bien, pero el tiempo y sus resultados en ese tiempo nos darán la evaluación final”, mencionó José Ramos, presidente de Coparmex Los Mochis.

“Nos compromete a seguir trabajando más duro”

“Esta calificación que nos da el periódico EL DEBATE es de todos, del Ayuntamiento, de los funcionarios, de la sociedad de Ahome que se han portado de manera magnífica pagando sus prediales, sus recibos de agua. Ese recurso nos ha servido para hacer las obras que estaban muy atrasadas y de manera muy inaceptable para la sociedad de Ahome. Es un compromiso para nosotros, para que sigamos echándole muchas ganas y seguir con la sociedad trabajando duro. El agradecimiento al señor gobernador, que nos ha ayudado mucho”, comentó Gerardo Vargas Landeros, alcalde del municipio de Ahome.

“Seguiremos haciendo las cosas bien”

“En primer lugar, agradecerle a los alvaradenses que nos estén dando ese voto de confianza y, lejos de que se nos suba el agua al tinaco, como decimos, esto nos compromete aún más. La sociedad está percibiendo que estamos haciendo las cosas bien, pues hay que continuar con los pies en la tierra. Este no es un logro de Armando Camacho, es un logro de todo el equipo, no hay que perder de vista que nos debemos a un equipo, a un cabildo, a un cuerpo de regidores, a funcionarios, nos debemos a un sindicato y a una sociedad”, Armando Camacho, presidente municipal de Salvador Alvarado.

“Estamos trabajando por Mazatlán”

“Es cierto que hasta ahora, mi gobierno ha sido muy similar al primer trienio, pero esto es porque no se puede poner en marcha obra y tampoco inaugurar por la veda que hay por la revocación de mandato.

La próxima semana se verá más trabajo del municipio. El compromiso con el pueblo es crecer en todos los aspectos. En unos días, los ciudadanos van a ver la diferencia”, dijo Luis Guillermo Benítez Torres, presidente municipal de Mazatlán.

“Agradezco que evalúen el trabajo que hacemos”

“Estaré trabajando para que siempre estemos buscando mejoras. Agradezco que nos estén evaluando y que hagamos el esfuerzo siempre para ir mejorando. Esa será la tarea siempre, hacer lo posible para que logremos hacer cosas mejores, y con ayuda del gobernador, quien está con ese empeño de traer cosas buenas para Guasave, como lo prometió desde un principio”, comentó Martín Ahumada, alcalde de Guasave.

“Está delegando de la manera correcta”

En torno a la calificación del alcalde Armando Camacho, el sector empresarial ve correcta la medición. “Muy justa me parece esa calificación. Yo entiendo que se deben al pueblo, pero este alcalde, la verdad, se ha distinguido por su cercanía, que fue desde antes de tomar el lugar”. “No nada más el alcalde, sino su equipo, y eso habla de que la cabeza está delegando de la manera correcta”, mencionó Ana Rubio Sotelo, presidenta de Mujeres Empresarias Canaco.