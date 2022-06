Alcaldes morenistas defienden sus trabajo y gobiernos en Sinaloa

Sinaloa.- Los alcaldes morenistas de Ahome, Guasave y Mazatlán aseguran que se encuentran trabajando para dar resultados a la ciudadanía y que no los afectan los escándalos políticos que han surgido en sus administraciones; esto después de la publicación sobre los desfiguros que han cometido políticos de Morena en ocho municipios de Sinaloa.

Mazatlán

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, mencionó que se rió tres veces cuando leyó la publicación del periódico Debate sobre los alcaldes que perfilan el agotamiento de la “luna de miel con sus gobernados”.

“No cabe duda que muestran el partidismo al que siempre pertenecieron. Son gente que defiende el régimen y que ya no caben en la sociedad actual. Somos abiertos políticamente”, expresó Benítez.

Destacó que en Mazatlán se ha realizado más obra como nunca, en comparación con administraciones anteriores.

“La verdad me provoca risa porque por más que golpean, mejor nos va”, sostuvo el Químico Benítez. También dijo que esto le ayuda dándole fama para salir en las encuestas más prestigiadas del país.

Guasave

“Yo encuentro un recibimiento y una percepción de la sociedad muy buena, una percepción de que se tiene un gobierno diferente. Se están haciendo las cosas distintas, se está obrando transparente, se está haciendo licitación, que no se hacía, y eso es muy pertinente comentarlo, porque eso muchas veces los medios no lo dicen y he visto realmente que no lo han hecho”, manifestó el alcalde de Guasave, Martín Ahumada, tras la publicación de Debate.

Comentó que hay obras que han realizado, pero no se ha publicado sobre esto. Indicó, además, que su interés no es “andar quedando bien”, sino dar resultados.

En cuanto al nombramiento del jurídico del Ayuntamiento, caso por el cual hubo un conflicto político, indicó que hay lagunas en la ley, y los tribunales le dieron la razón.

Ahome

A pesar de los escándalos que han aflorado en esta administración municipal, el alcalde Gerardo Vargas Landeros se dijo tranquilo y confiado en que se está haciendo un buen trabajo.

“Me siento muy bien, muy satisfecho del apoyo que recibo de mi gobernador, muy satisfecho del apoyo que me está dando la gente, el trabajo coordinado que tengo con los sectores productivos, del gran equipo de trabajo que tengo”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que en lo personal no le da vergüenza que salgan a la luz pública acciones indebidas por trabajadores de su gobierno, sino al contrario, que la gente conozco lo que sucede y que sobre todo, se percate que hay mano dura.

Para entender...

Problemas políticos en Sinaloa

El arranque de las administraciones de diversas alcaldías en Sinaloa gobernadas por Morena se ha caracterizado por una serie de escándalos políticos. El principal es el juicio político contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien ha acusado directamente al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, al secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, y al presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, Feliciano Castro.

Mala nota nacional. Recientemente, el municipio gobernado por José Paz López, Badiraguato, fue noticia nacional debido a un retén de civiles armados que detuvieron a periodistas nacionales que cubrían la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo cual empañó la visita y alejó los reflectores de las obras en supervisión. En anteriores ocasiones, Paz López ha declarado que Badiraguato es muy seguro.