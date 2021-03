Alejandro Higuera se integra a la campaña de Rocha Moya: "Voy a dar la cara por su proyecto" en Sinaloa

Sinaloa.- Al integrarse a la campaña política de Rubén Rocha Moya, candidato de Morena-PAS a la gubernatura de Sinaloa, el ex presidente municipal de Mazatlán, Alejandro “El Diablo” Higuera Osuna aseguró que no comparte el proyecto de una alianza entre el PAN-PRI y lo anterior, lo llevó a renunciar a 39 años de militancia panista y a dar la cara por un proyecto de seis años que encabeza un morenista.

“El Diablo” Higuera dijo que abandonó al PAN con dignidad y decoro, además de que salió por la puerta de enfrente, y luego de formalizar su renuncia, fue invitado por el senador Rocha a que lo acompañe y que se integre a este equipo en busca del triunfo del gobierno del estado.

Al cuestionarlo por la inconformidad de militantes y simpatizantes de Morena a consecuencia de las postulaciones de candidatos, opinó que “hay inconformidades lógicas, porque los seres humanos no somos una mercancía y somos personas, que tenemos ideales y que queremos posiciones, creo que va haber una operación “cicatriz”, que permita que la gente se integre”.

Sentenció que su voto está definido para Rocha Moya y agregó que “no hay que ser apocalíptico en política…siempre es muy legítimo que alguien aspire y también debe de ser leal en el sentido, de que cuando se toma una decisión, tienes que formar parte de un partido en donde se debe de tener humildad para sumarse”.

Alejandro Higuera consideró que es muy normal y lógico que se presenten las protestas internas en este partido y calificó que pronto se va a solucionar y no tendrán repercusiones en la campaña del morenista.

Aclaró que no busca ser candidato y solamente aspira a colaborar, porque “estamos dando la cara por un proyecto por el senador Rocha Moya para gobernador porque Sinaloa lo requiere seis años”.

“El Diablo” Higuera precisó que hasta este momento, “no me han dicho en dónde me toca y no estoy desesperado, el tiempo trae tiempo”, sin embargo comentó que “yo lo voy a apoyar en donde me toqué… apoyarlo de acuerdo a la estructura que se está armando”.

Destacó que como panista ganó en Mazatlán seis veces en las candidaturas que encabezó, y de acuerdo a su experiencia, este municipio tiene un electorado que revisa a las personas y “creo que vienen buenos tiempos”.