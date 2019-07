Alejandro Sicarios dice que urgen leyes de protección de periodistas

Culiacán, Sinaloa.- Alejandro Sicairos Rivas urge a los diputados que avancen en la iniciativa de ley para la protección de periodistas de la cual es promotor y presentó hace un mes en el Congreso.

Las agresiones contra los comunicadores no paran y se les tiene que dar el beneficio de contar con un órgano defensor que no sea gubernamental porque los agresores son en la mayoría de los casos, policías o funcionarios públicos, razón por la que el gobierno no puede ser juez y parte.

Resaltó que en la actualidad no hay un mecanismo de protección a periodistas en riesgo que funcione como debe ser y esto lleva a que las autoridades cometan abusos.

Por esta razón exige que quien se encarge de recibir las quejas de los periodistas y tome la determinación que pasará con su caso sea un civil que sea sencible a la problématica porque hay muchas situciones que se puede prevenir y no tiene caso estar exigiendo justicia cuando ya se ha registrado una desgracia.

El expresidente de la Asociación de periodistas 7 de Junio, durante un panel realizado por el organismo Construyendo Espacios para la Paz indicó que en la actualidad son muchos los periodistas se sienten inseguros con los alcaldes de Morena quienes no aceptan las criticas ni los señalamientos de lo que están haciendo mal y culpan a los medios de comunicación de que sus gobiernos no avances.

Por esta razón se buscará dar a conocer a la sociedad el trabajo que realizan los periodistas porque muchas personas ha creído lo que se dicen en páginas de facebook falsas.