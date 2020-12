Alejo Valenzuela, por la alcaldía de Culiacán en 2021

Sinaloa.- Alejo Valenzuela López se registró como precandidato para la alcaldía de Culiacán en las instalaciones del Comité Estatal de Movimiento Ciudadano, entregando toda la documentación necesaria para el proceso interno del partido.

Dijo que hoy se cierra el proceso para preselecciones, en la cual, mediante encuestas, el partido elegirá al candidato para la alcaldía para las próximas elecciones del 2021. Expresó que es un activo fuerte que ha militado y trabajado durante mucho tiempo en las colonias y sindicaturas del municipio de Culiacán.

“Me siento capaz de encabezar la candidatura por Movimiento Ciudadano. Esperaré los resultados de la encuesta que se realizará para que se elija al abanderado por Culiacán”.

Confianza

Valenzuela López manifestó que confía en las autoridades de Movimiento Ciudadano, así como en la ciudadanía, pues su trabajo por las calles lo hacen confiar de que todos los años de trabajo han servido para poder representar al municipio de Culiacán.

Expresó que ha empezado desde abajo y que confía en su trabajo, pues los políticos se hacen en las calles, y por eso es que es conocido entre la ciudad: por toda esa trayectoria que lo acompaña.

“Servir es mi pasión. He servido mucho en las colonias, he servido mucho en Culiacán y una de la propuestas principales es servirle a la gente que menos tiene”, subrayó Alejo Valenzuela.

El exregidor de Movimiento Ciudadano y actual secretario de Acuerdos destacó que seguirá sirviendo, no como candidato, sino como siempre lo ha hecho, como ciudadano.

Aspirantes

Ivanjov Valenzuela Pérez fue otro de los que se registró como aspirante a la alcaldía de Culiacán por Movimiento Ciudadano. Se dijo un civil responsable que durante más de 20 años ha estado trabajando día y noche para ayudar a los que menos tienen, con proyectos y programas altruistas que han sido de mucho impacto para familias en la capital sinaloense.