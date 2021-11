¡Alerta! Advierten aumento de fraudes por compras de Buen Fin en Sinaloa

En cuanto a las compras presenciales dijo que, el problema recae en el cambio de plástico que también se está dando, por lo que no se debe de perder de vista la tarjeta para que no sea intercambiada y evitar ser víctima de saqueos bancarios, lo que también incrementa en los cajeros electrónicos al retirar efectivo.

"Si van en aumento las quejas por el Buen Fin, desafortunadamente sigue habiendo fraudes por internet, hay consumos no reconocidos vía internet, o vía presencial, si invitar a la gente a tener cuidado al usar nuestros plásticos porque es una de las causas más comunes por lo que la gente recurre a presentar una queja", expuso Espinoza Calderón.

Además de esta problemática, una situación a preocupar son los fraudes por compras en comercio electrónico, por lo que las personas deben de tener sumo cuidado al accesar a páginas no reconocidas y proporcionar los datos de su tarjeta.

La delegada estatal del Condusef explicó que una de las facilidades atractivas que son ofrecidas por los establecimientos comerciales dentro del margen de descuentos de la semana del Buen Fin son las compras con tarjetas por meses sin cargos de intereses , situación que en mucho de los casos no es respetada por los bancos y finalmente se terminan aplicando cargos elevados, por lo que se pide a los compradores guardar sus recibos de compra para interponer quejas ante la comisión y puedan ser válidas.

Sinaloa.- Un repunte en las quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Sinaloa por el Buen Fin , se espera a partir de la próxima semana, sobre todo en los cargos en tarjetas por compras en meses sin intereses que no se respetan por los bancos, y los fraudes por compras en comercios electrónicos que es lo que sube la molestia de los usuarios bancarios, advirtió Guadalupe Espinoza Calderón.

