¡Alerta! Aguas negras contaminan el centro recreativo Acapulquito en Aguaruto, Culiacán

Sinaloa.- El agua de Acapulquito, centro recreativo ubicado en la sindicatura de Aguaruto, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, está infectado con heces fecales. Por esta razón no estará abierto en esta Semana Santa

Tras realizarle algunos estudios se encontró que el agua del centro recreativo de Acapulquito tiene muchas heces fecales por lo que no es apta para bañarse.

Alma Patricia Elenes Bernal, secretaria de Turismo Municipal, explicó que en este sitio llegan aguas negras que son descargadas por lo que se van a colocar zanjas para que no puedan ingresar los vehículos, además recordó que por ser una zona muy dragada es muy peligrosa.

En este lugar en años anteriores han muerto ahogadas muchas personas. La funcionaria también anunció que se suspendieron los festejos religiosos de la sindicatura de Tacuichamona, Culiacán, Sinaloa ya que allí acuden miles de personas.

Hasta el momento no se ha informado de forma oficial si otros centros recreativos estarán cerrados, lo que sí se informó que los accesos a estos centros estarán restringidos a un número determinado de visitantes y que después de las 17:00 horas ya no se permitirá la entrada porque se deben desalojar a las 18:00 horas, las personas que no se quieran salir serán arrestadas. Las autoridades llaman a la población a quedarse en casa.