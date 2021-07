Alerta Amber: desaparecen cuatro menores de edad en Culiacán

Culiacán Sinaloa.- Entre las colonias Loma de Rodriguera y Los Mezcales de Culiacán Sinaloa desaparecieron los cuatro menores de edad

“Tengo fe en que los voy a encontrar”, dijo la mamá de los hermanos

Los menores de edad que se encuentran desaparecidos desde el pasado 14 de junio, cuando salieron en dos motocicletas de la colonia Bicentenario. Sí fueron al río como dijeron pero al regresar y circular entre las colonias Lomas de Rodriguera y Los Mezcales de Culiacán, Sinaloa desaparecieron sin dejar el menor de los rastros.

Los vecinos de estas colonias no hablan, no dicen nada, alguien tuvo que ver si alguien se llevaba a los cuatro menores, quienes son casi unos niños, reprocha Elizabeth la mamá de Kevin Alfredo Valdez Meza de 13 años de edad y de Jesús Vicente Manjarrez Valdez de 15 años, ambos vecinos de la colonia Jesús Valdez.

Sus hijos son serios, casi no salían y trabajaban como peones de albañil, no tenían enemigos por esa razón no se explica el porqué alguien les podría hacer daño, por eso confía en que los va a encontrar.

“No se metían con nadie, no eran problemáticos, de hecho ni salían a la calle”, expresó. De acuerdo al rastro de sus teléfonos fue entre las colonias Loma de Rodriguera y Los Mezcales de donde se perdieron, al igual que Joshuan Antonio Jurado Morgan

Gerardo Esteban Urbano Sánchez, no salen de la Loma, explicó Elizabeth. En su desesperación por no saber nada de ellos, ha salido a buscarlos a pie en las colonias, ha ido al río y a todas aquellas partes que le han dicho que los han visto, pero al llegar no hay nada. Sus hijos eran de los que no se quedaban a dormir en otras partes por eso le preocupa no saber nada de ellos.

“No hay ninguna pista de ningún niño, vamos a buscarlos a los ríos, a Jotagua hemos preguntado pero nadie los ha visto. Los días desde que desaparecieron han sido tristes, pero tengo fe que los voy a encontrar, siento que los voy a encontrar. No eran malos, no eran malos, porque les van a hacer algo malo si ellos no hacían nada, eran buenos mis hijos, ellos tienen que regresar, yo tengo fe”, dijo mientras exigía que el Fiscal General Juan José Ríos Estavillo la atendiera al igual que a los familiares de los otros dos menores de edad.

