Alerta Coepriss por venta ilegal de vacuna Covid-19 de AstraZeneca en Sinaloa

Sinaloa.- Por la alerta sanitaria emitida a nivel nacional por la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, el comisionado estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), Jorge Alan Urbina Vidales hizo el llamado a la población a mantenerse alerta por la comercialización ilegal de la vacuna contra Covid-19 de la empresa AstraZeneca.

Urbina Vidales, titular de Coepriss, llamó a la población para que en caso de que le ofrezcan a la venta la vacuna de AstraZeneca no deberán adquirirla, debido a que por el momento en México no está autorizada su venta en el sector privado. "Además de que AstraZeneca, no reconoce a ningún intermediario para este fin", informó

Asimismo, precisó que AstraZeneca informó que a la fecha no ha firmado convenio con ninguna empresa para que sea intermediaria en la comercialización de sus vacunas en nuestro país

La aplicación del biológico es gratuita y solo se aplica de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARSCoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México”, apuntó.

El comisionado sostuvo que cualquier vacuna contra Covid-19 a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales o puntos de venta, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia.

Alan Urbina subrayó que si alguien conoce algún establecimiento: hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca esta vacuna, realice la denuncia sanitaria en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-yprogramas/denuncias-sanitarias

Advirtió que en caso de que alguien haya comprado la vacuna y ésta haya sido aplicada, puede hacer el reporte de reacciones adversas o malestares relacionados en los siguientes puntos de contacto: liga electrónica “¿Te hizo daño un medicamento?”, VigiFlow, eReporting, ubicados en la página web de la COFEPRIS o a través del correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Finalmente, enfatizó que la Coepriss seguirá con las acciones de vigilancia para evitar que las empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y que los productos que sean comercializados en Sinaloa no representen un riesgo a la población.

“Se aplicarán medidas de seguridad en establecimientos que los distribuyan o comercialicen, asegurando los medicamentos ilegales, así como imponiendo las sanciones administrativas que resulten procedentes por infringir la regulación sanitaria vigente”, advirtió.