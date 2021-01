Alerta Profeco Sinaloa sobre coyotaje en la renta de tanques de oxigeno

Sinaloa.- Aprovechándose de que los tanques de oxígeno están escaseando, en Sinaloa ya hay coyotes en las redes sociales rentando los tanques hasta en cinco mil pesos a la semana cuando la empresa establecida los renta en poco más de cuatro mil pesos al mes, alertó Miguel Angel Murillo, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Sinaloa.

Llamó a quienes tengan un tanque y ya no lo usen a regresarlo a la empresa, también los pueden prestar o bien donar a las personas que lo necesiten.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Piden choferes del transporte urbano de Culiacán ser vacunados contra Covid-19

También invita a denunciar las páginas de los coyotes porque están rentando tanques que son industriales y no medicinales por lo que cuando los usuarios acuden a rellenarlo a la empresa formal les dicen que no les pueden dar servicio en los mismos porque no cumplen con las normas de salud.

El funcionario llama a no lucrar con los tanque de oxígeno porque la vida de muchas personas dependen de ellos.

Leer más: Tránsito revisa que se acaten las medidas contra Covid-19 en Culiacán