Alerta SNE en Sinaloa sobre fraudes de ofertas de empleo en redes sociales

Sinaloa.- Llama el Servicio Nacional del Empleo (SNE) en el estado de Sinaloa a no caer en los fraudes de vacantes laborales que se ofrecen a través de las redes sociales solicitando cuotas de servicio.

Arturo Torres Sato, director del Servicio Nacional del Empleo en Sinaloa, informó que, durante el primer y último trimestre del año hay mayor demanda laboral en el estado, por lo que, los estafadores comienzan a realizar publicaciones vía redes sociales ofreciendo vacantes o la búsqueda de estas, en empresas con sueldos prometedores, generalmente a cambio de una cantidad de dinero que pretende garantizarle la contratación al solicitante.

La metodología que utilizan para que el fraude parezca una oferta legítima es monitoreando las vacantes que ofrece la secretaría de empleo, es decir, si ellos dan a conocer vacantes para 50 personas, los victimarios toman los logos de las empresas en cuestión y plantean grandes números de puestos disponibles manejando siempre seriedad y formalidad para hacerlo lo más similar posible a la realidad.

Los estados que más solicitudes laborales tienen normalmente son; Baja California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y la parte norte de Jalisco por lo que, en estas entidades es donde mayor número de fraudes se presenta.

Entre las recomendaciones que les brinda a los ciudadanos para no caer en dichos fraudes, la primera alerta es el cobro por los servicios de colocación laboral, ya que, debido al dinamismo que tienen estos procesos a través de las instituciones que realmente se dedican a ello, no existe cuota alguna, así que, es importante no realizar ningún pago.

En caso de tener incertidumbre sobre una oferta de trabajo, es importante acudir al servicio nacional de empleo, debido a que, ellos tienen la capacidad de verificar las claves de pedimento laboral, cuya función brinda la certeza de que la empresa es seria, permitiendo siempre el cuidado y localización del trabajador en caso de que exista la necesidad de trasladarse del lugar donde radica a la empresa en cuestión.

Además, la institución pública se compromete a ofrecerles una de las vacantes que tengan registradas y en caso de que estas se agoten, les brindará alguna otra.

Los reportes o verificaciones pueden solicitarse al servicio estatal de empleo con los consejeros laborales que están permanentemente revisando publicaciones y mensajes a través de www.empleatepurosinaloa.gob.mx, empleate@sinaloa.mx o en el correo personal del director Arturo.torresato@sinaloa.gob.mx