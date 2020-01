Alerta de género es una política que no sirve: Titular de Ismujeres

Sinaloa.- Una alerta de género no funcional, fue lo que reiteradamente reclamaron diputados locales y la directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Reyna Araceli Tirado Gálvez, durante la comparecencia de la funcionaria.

Aunque es responsabilidad del Gobierno estatal la creación e implementación de políticas públicas para erradicar la violencia de género con los recursos derivados de la alerta de género, la directora del Ismujeres, Reyna Araceli Tirado, afirmó que este mecanismo no funciona y no ha tenido los resultados esperados desde que en marzo del 2017 Sinaloa fue integrado al programa federal.

No precisó las cantidades presupuestales que el Estado ha recibido por concepto de alerta de género, pero sí informó que con tales recursos, y como balance de su implementación, se ha logrado la construcción del Centro de Justicia para la Mujeres y aplicar el Protocolo Alba, así como la activación de programas de prevención a través de campañas y conferencias. También se ha aplicado en la atención sicológica y jurídica de mujeres víctimas; sin embargo, aún existen déficit en cuanto a los refugios y rescate de las mismas.

Acciones

Solo un caso de feminicidio marca la diferencia y la disminución entre los casos registrados y comparados entre el 2018 y el 2019, lo que claramente evidencia la falta de efectividad de la alerta de género, expresó Tirado Gálvez.

Requerimos mejorar el servicio de emergencia para los cinco municipios que no cuentan con alerta: Gabriela Inzunza, Directora de Cepavif. Foto: El Debate

“La alerta de género no es varita mágica. Es difícil. No está dando los resultados que quisiéramos. En los cinco municipios con alerta vemos una tendencia a la baja, pero estas estadísticamente no significa que la alerta esté funcionando. Hay un dolor y hay luto. La alerta tiene que ser revisada porque no tiene el impacto positivo que debería tener”, expresó.

Desde su implementación, solo se han llevado a cabo dos reuniones interinstitucionales para agendar y revisar la aplicación de la Alerta de género; y en próximas semanas se estará haciendo la tercera. Sobre ello, la directora del Ismujeres comentó que se han firmado 10 minutas de acuerdos en las que se integran las acciones a emprenderse con el programa de la alerta.

Destacó que la voluntad política del Gobierno estatal es evidente, sin embargo, no se ha logrado una eficaz aplicación de la alerta, por lo que valdría la pena revisarla y buscar mejorarla; para ello, convocó al Poder Legislativo a involucrarse en las mesas de trabajo.

Violencia familiar

Por su parte, la directora del Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Violencia Familia (Cepavif), Gabriela Inzunza, enfocó su participación en las acciones que se han emprendido en materia de atención a víctimas, y dio a conocer los protocolos.

Dijo que la atención aún es deficiente y se necesita mayor cantidad de recursos para poder cubrir la demanda de mujeres violentadas; sin embargo, no fue tan interrogada por los legisladores, como su compañera compareciente.

Requerimos el apoyo para mejorar el servicio en los cinco municipios que tienen alerta: que se instalen líneas de emergencia y tengan grupo de reacción inmediata.

Ante ello, los legisladores se pronunciaron por impulsar reasignaciones y un presupuesto preferente para la erradicación de la violencia contra la mujer, pues históricamente tanto el Ismujeres como el Cepavif han mantenido el mismo presupuesto, sin mayores incrementos.

La comparecencia se desarrolló sin protestas, pero sí con la presencia de colectivo de mujeres activistas que se inconformaron por la falta de cuestionamientos hacia las comparecientes.

Interrogantes

De manera coordinada se fueron desarrollando los cuestionamientos. En su mayoría, los legisladores se enfocaron a abordar el tema de la alerta de género, y casi todos manifestaron su apoyo y respaldos a las acciones de ambas instituciones, con miras de sumar esfuerzos para el combate a la violencia de las mujeres.

Quien el año pasado, desde tribuna, había pedido la destitución de la titular del Ismujeres, el diputado Pedro Villegas Lobo, ahora se pronunció por el reconocimiento a los esfuerzos que la institución hace, a pesar de contar con escasos 15 millones de pesos como presupuesto; por ello exhortó a los legisladores a votar por una resignación presupuestal para las instituciones.

“Este Congreso, que en el 2021 le demos más presupuesto al Ismujeres y Cepavif, si realmente queremos apoyar a las mujeres. Una mujer vale más que 15 millones de pesos. Yo el año pasado pedí la renuncia de Araceli Tirado, y hoy le extiendo la mano y le digo que necesitamos trabajar juntos”, dijo.

Por su parte, la legisladora de Morena Flora Emilia Guerra se pronunció por la capacitación de funcionarios de todos los niveles y reprochó que, hasta la fecha, sigan existiendo algunos que se expresan de forma machista y homofóbica, faltando a la visión de construir un Estado con igualdad.

“Es válido pedir más presupuesto, necesitamos dinero, pero también que las personas que estén al frente en las instituciones que no sean homofóbicos, ni machistas; que al frente estén personas que respeten los derechos y a las mujeres”, manifestó.

Por las mujeres rurales se pronunció la diputada del PRI Ana Cecilia Moreno, pues abundó que el Gobierno federal ha eliminado programas de apoyo y reducido los recursos de algunos otros que atendían a estas mujeres.

En relación a ello, la directora argumentó que los programas que están implementándose están dirigidos a la prevención del embarazo a temprana edad.

Ratificación

Debido a que el próximo 31 de enero se termina el periodo de Araceli Tirado al frente del Ismujeres, la diputada Rosa Inés López Castro le cuestionó sobre su posible ratificación para permanecer otros tres años en el puesto.

Sin embargo, la directora omitió responder la pregunta y solo hizo referencia a un “amplio y arduo trabajo”, que ella y su equipo han estado realizando para abonar a la lucha contra la violencia de género.

Diputados tibios y una alerta que no se aplica: activistas

Diputados con cuestionamientos muy tibios y muy poco conocedores de las políticas en materia de protección de las mujeres y prevención de la violencia, concluyeron las integrantes del Colectivo de Mujeres Activistas de Sinaloa, al presencia la comparecencia de las titulares del Ismujeres y el Cepavif.

Además, criticaron que las autoridades se han escudado en el argumento de que “la alerta de género no funciona” para nublar la ineficacia y desinterés para trabajar en materia de violencia de género, pues la alerta ni siquiera es aplicada”.

Consuelo Gutiérrez, Priscila Salas y Natalia Reyes, en representación del colectivo, manifestaron que resulta incongruente que tanto el gobernador Quirino Ordaz Coppel como la titular del Ismujeres estén reclamando la poca funcionalidad de la alerta de género, cuando ellos mismos son los responsables de implementarla.

“No es posible que se siga con el mismo discurso de que no está funcionando, cuando ni siquiera hay una coordinación para ponerla en práctica”, manifestó Natalia Reyes.

Priscila Salas agregó que no se puede presumir una voluntad política por parte de los Gobiernos cuando no se incrementa el presupuesto para las dependencias encargadas de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Necesitamos que los secretarios se coordinen y hacer que funcionen las cosas; pero si no logran hacerlo, a mí eso me da a entender que no tienen una verdadera voluntad política.

En relación a la participación de los diputados en la comparecencia, la activista comentó que en ellos permea la escasez de interés y poca preparación, además de una profunda ligereza para abordar el tema.

“Me enoja mucho la ligereza con que muchos diputados que participaron se atreven a decirle a las directoras ‘gracias por existir, bellas flores’, cuando estamos hablando de discriminación. Necesitamos tener un diálogo más amplio”.