Alerta la Conagua de una sequía severa en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Ante la falta de lluvias puntuales en el estado, en 14 de los 18 municipios hay registro de sequía severa, reportó el director técnico del Organismo de Cuenca Pacífico-Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Ramón López Flores. Lo que causa una situación de alerta para los sinaloenses.

Mesa de trabajo

Ante ello, reveló que se instaló una mesa de trabajo en las que participan Protección Civil, Conagua y la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (Ceapas), para darle seguimiento y conocer las necesidades de cada municipio.

Presas del Estado

López Flores adelantó que continúa bajando el nivel del agua en las presas del estado y que, actualmente, la cantidad de almacenamiento total es de 5 mil 498 millones de metros cúbicos, lo que representa un 19.5 % por debajo del promedio en los últimos años.

Situación crítica

“La situación es crítica, ya que hasta el momento no tienen previstas precipitaciones y no hemos tenido aportaciones importantes en lo que va del mes de diciembre; normalmente hay aportes importantes de las lluvias invernales, pero este año fue completamente diferente, ha sido un año extraordinariamente seco y esto lo pudimos constatar en la evolución que hemos tenido en los almacenamientos”, expuso.

Detalles

El funcionario de la paraestatal detalló que el sistema del río Fuerte cuenta con un almacenamiento de un 33.8 %; en el río Sinaloa un 34.8 % y que en el sistema Mocorito, Culiacán, San Lorenzo y Elota se registra un 38 %, lo que coloca al estado de Sinaloa en una condición difícil.

“Los almacenamientos de las presas no se han recuperado y estamos a la baja, en el almacenamiento total andamos a la baja, en total 5.8 %. No se visualiza que vaya a cambiar en lo que resta del mes, sí habrá un descenso de temperaturas, pero lluvias no hay ni se tienen previstas para finalizar el año”, explicó. Para finalizar, comentó que la situación en estos momentos es crítica para el estado de Sinaloa.

“A nivel de la región, estamos en una condición crítica, a diferencia de otros años. Estaremos muy pendiente de todo lo que esté sucediendo en los diferentes municipios de Sinaloa”, concluyó el director técnico del Organismo de Cuenca Pacífico-Norte de la Conagua, Ramón López Flores.